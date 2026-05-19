Citi'den alüminyum tahmini: 2027 yılında bu rakamı görebilir

Citi analistleri alüminyum fiyatlarının 2026’nın ortasında yaklaşık 4000 dolar düzeyine çıkacağını öngördü. 2027 için beklenti ise 5350 dolar seviyesinde bulunuyor.

Banka, 2025 ortasından bu yana yaptığı değerlendirmelerde alüminyum için yükseliş beklentisi içinde olduğunu belirtiyor. Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler ve arz kesintileri alüminyum fiyatlarını etkiledi. Yedek kapasitenin neredeyse sıfıra yakın olduğu biliniyor.

Analistler önümüzdeki 6-12 aylık dönem içinde alüminyum stoklarının tüm zamanların en düşük seviyelerine inebileceğini paylaştı. Banka, talebin durgun olduğu koşullarda bile bu yıl yaklaşık 2,7 milyon tonluk bir açık öngörüyor. Analistler piyasanın yapısal olarak sıkı kalması için artık güçlü talep büyümesine ihtiyaç duymadığına inanıyor.

Alüminyum fiyatları 19 Mayıs tarihli işlem gününde ton başına 3593 dolar seviyesinde seyrediyor.