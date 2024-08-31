Citi’den çarpıcı analiz! Trump'ın seçilmesi doları tetikler mi?

TGRT Haber'in aktardığına göre, Citigroup döviz stratejistleri, doların düşüşe rağmen, başkanlık seçimleri öncesinde toparlanacağı yönündeki çağrılarının arkasında durdu. İkinci bir Trump yönetimi altında daha korumacı bir ticaret politikası olasılığı, seçimden önceki aylarda bankanın dolar konusundaki iyimser görüşünün temel itici gücü oldu.

Trump'ın seçilmesi doları tetikler mi?

ABD doları dikkat çekici derecede güçlü bir yaz geçirdi ve Fransa seçimlerinde sol kanattaki canlanmanın ardından yükselişi yavaşlasa da hala çok iyi bir yolda.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek yıl Beyaz Saray'a dönmesi durumunda uygulayacağına söz verdiği birçok yıkıcı ekonomik politika arasında ( ithalat üzerindeki büyük vergi artışları , küresel ticaret savaşı ve patlayan bütçe açığı gibi) ABD dolarının zayıflaması konusundaki ısrarı devam ediyor.

Trump'a göre dolar, Çin, Japonya ve Avrupa gibi ticaret rakiplerinin kullandığı para birimlerine kıyasla aşırı değerli. Daha zayıf bir dolar, Amerikalılar için ithalatı çok daha pahalı hale getirecek ve ABD ihracatını küresel piyasalarda çok daha çekici hale getirecek.

Citi'den dolar analizi

Citigroup stratejistleri, “Piyasalar ileriye bakar ve seçimin ardından ABD Doları’ndaki herhangi bir güçlenmenin oylamadan çok önce fiyatlanmasını bekliyoruz. ABD Doları’nda Kasım ayına kadar en yüksek seviyeyi görebiliriz” dedi.

Ayrıca Çin’de bir tarife şokunun politika yapıcıları ekonomiye vurulan darbeyi dengelemek için yuanın daha fazla zayıflamasına tolerans göstermeye itebileceğini söylediler.