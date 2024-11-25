Citi'den çarpıcı Türkiye raporu: Faizde indirim oranı verdi!

Citi tarafından Londra'da, 'Türkiye Sermaye Piyasaları Günü' konferansı düzenlenirken; Citi hafta başında Türkiye ekonomisine ilişkin yeni bir rapor paylaştı.

Geçen hafta Citi, TL pozisyonlarının yarısından kâr aldığını açıklayarak model portföyünde yüzde 2 olan TL ağırlığını yüzde 1 seviyesine indireceğini duyurmuştu.

TCMB aralıkta 250 baz puan ile faiz indirimine başlayabilir

"Gevşemenin Başlangıcı Ufukta Görünüyor" başlıklı raporunda Citi, TCMB'nin aralık ayında 250 baz puan ile faiz indirimine başlamasını bekliyor.

Banka, TCMB'nin kısa ve orta vadeli enflasyon tahminlerine ilişkin son revizyonunun enflasyon dinamikleri konusunda daha gerçekçi bir yaklaşım ortaya koyduğunu düşünüyor.

Bloomberght'den Ceren Dilekçi Köseoğlu'nun haberine göre, 9 aylık toplam portföy girişlerinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla oldukça güçlü olduğu ve bu durumun, getiri eğrisi muhtemelen tersine döndükçe devam edebileceği kaydedilirken; portföy akışını sürdürülebilir ve istikrarlı bir rotada tutmak için istikrarlı bir dezenflasyon patikası ve daha düşük fonlama maliyetlerinin gerekli olacağı vurgulandı.

Notta piyasaların simdiden önümüzdeki 6-9 ay içinde büyük bir gevşeme döngüsüne işaret ettiğine dikkat çekildi. Değerlendirmede "TCMB'nin 2025'te karşılaşacağı zorluk, enflasyon profilinde senkronize ve sürekli bir iyileşme olmaksızın piyasanın gevşeme beklentilerini karşılamak olacak" yorumu yapıldı.

Son iki çeyrekte daralma bekleniyor

Son dönemde ekonomik aktivitenin yavaşladığına dair artan sinyaller olduğunu belirten Citi ekonomistleri, sıkılaşan finansal koşullar ve özel tüketimdeki normalleşme nedeniyle 3. ve 4. çeyrekte birbirini izleyen daralma süreci bekliyor.

Citi, ekonomik büyümenin 2023'teki yüzde 5,1 seviyesinden bu yıl yüzde 2'nin biraz üzerine gerilemesini bekliyor.