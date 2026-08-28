Citi'den dolar ve tahvil piyasası için yeni beklenti

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Citigroup stratejistleri, Hazine getirilerindeki son yükselişin arkasında mali endişelerden ziyade reel getiriler ve enerji fiyatlarının bulunduğunu savunuyor.

Citigroup yayımladığı analiz notunda, enerji fiyatlarındaki artışın ve büyüme dinamiklerinin tahvil getirilerini yukarı taşıdığını, bu hareketin büyük ölçüde reel getiriler ve enerji fiyatlarıyla eş zamanlı gerçekleştiğini belirtti.

Getiri artışlarında bütçe açığı kaygıları, enflasyon beklentileri ya da dev teknoloji şirketlerinin borçlanma ihraçlarının etkisinin sınırlı kaldığını savunan banka analistleri, piyasadaki ana "basınç subabının" döviz piyasasına kayacağını öngörüyor.

Dolarda kısa pozisyonunu koruyor

Citi bu çerçevede euro, altın ve yüksek getirili gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında dolarda kısa pozisyon korurken, ABD hisse senetlerinde risk iştahını destekleyen olumlu duruşunu sürdürüyor.

Petrol ve istihdam Bessent'in elini rahatlatabilir

Petrol fiyatlarındaki gerileme ve iş gücü piyasasındaki ivme kaybı, borçlanma maliyetlerini düşürmek adına tahvil geri alımları başlatan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in de elini rahatlatacak.

Citi stratejistleri, piyasayı rahatlatacak bu gelişmeler ışığında, 2 Kasım’da açıklanacak çeyreklik borçlanma duyurusu ve 3 Kasım’daki ara seçimler öncesinde borçlanma ihraçlarında ya da mali politikalarda radikal bir adım atılmasının beklenmediğini ekliyor.