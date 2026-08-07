Petrol fiyatlarında Hürmüz belirsizliği! Citi fiyat tahminini yükseltti

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Citigroup (Citi), ABD ile İran arasında devam eden gerilimin çözüme kavuşacağı beklentisini korurken, müzakerelerde yaşanan uzun süreli belirsizlik nedeniyle üçüncü çeyrek Brent petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti.

Banka, yayımladığı değerlendirmede, ABD-İran anlaşmasına yönelik beklentisini sürdürdüğünü, ancak görüşmelerde yaşanan uzun süreli gelgitlerin etkisiyle 2026'nın üçüncü çeyreğine ilişkin ortalama Brent ham petrol fiyatı tahminini varil başına 75 dolardan 80 dolara yükselttiğini bildirdi.

Citi, 2026'nın dördüncü çeyreği ve 2027 yılının tamamına ilişkin ortalama Brent petrol fiyatı tahminlerini ise sırasıyla varil başına 70 dolar ve 65 dolar seviyesinde korudu.

Petrol fiyatları, ABD'de açıklanan iş kayıpları verileri ile İran ve ABD arasındaki müzakerelere ilişkin belirsizliklerin etkisiyle yükseldi.

Goldman Sachs da hafta başında yayımladığı değerlendirmede, ABD ile İran arasında yeni bir nükleer anlaşmanın teyit edilmesi veya saldırılarda belirgin bir tırmanış yaşanmasına kadar Brent petrolün varil fiyatının 80-90 dolar aralığında seyretmesini beklediğini açıklamıştı.