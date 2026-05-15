Citi’den TCMB analizi: Örtülü sıkılaşma tek başına yeterli değil

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın ikinci Enflasyon Raporu, savaş sonrasında yayımladığı ilk enflasyon raporu olma özelliği taşırken, enflasyonda ara hedef ve tahmini yukarı yönlü revize etmesinden sonra Citi de yılın ikinci yarısı için faiz indirimleri için alan kalmadığını belirtti.

Citigroup Ekonomisti İlker Domaç, TCMB’nin resmi politika faizini sabit tutarken arka kapıdan (informal) sıkılaşmaya gittiğine dikkat çekti. Analize göre TCMB’nin bir hafta vadeli repo ihalelerine ara vermesi, fiili (de facto) olarak 300 baz puanlık bir sıkılaşma anlamına geliyor.

Citi, bu tür "örtülü" adımların geri döndürülebilir olduğunu ancak kurdaki değer kaybı hızıyla eşleşmediği sürece etkinliğinin sınırlı kalacağını vurguluyor.

Analize göre kurun enflasyon farkından daha yavaş hareket etmesi, Türk mallarının küresel pazarda rekabetçiliğini aşındırıyor.

İlker Domaç’a göre, piyasa güvenini sarsmadan kurdaki değer kaybı hızını ayarlamanın tek inandırıcı yolu, bu hamleyi yeni bir faiz artırımıyla eşleştirmekten geçiyor.