Citi’den TCMB için faiz indirimi tahmini: Enflasyon görünümü zorlu

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Citigroup ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar, enflasyon verisinin açıklanmasının ardından rapor yayımladı. Raporda, büyüme beklentileri zayıflasa da enflasyon görünümünün zorlu olmaya devam ettiğini belirtti.

Ekonomistler, "Yavaşlayan talebin enflasyonu düşürücü etkisinin sınırlı kalması, şokun konjonktürel olmaktan ziyade ağırlıklı olarak arz yönlü olduğuna ve Türkiye'nin enflasyon sorununun yapısal nitelikte olduğuna işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

Citi, Merkez Bankası'nın ekim ayında politika faizini 100 baz puan indireceğini öngördü. Kurum yıl sonu politika faizi tahminini ise yüzde 35 seviyesinde koruyor.

Dün açıklanan verilere göre yıllık tüketici enflasyonu eylülde yüzde 29,73 ile 2021'den bu yana ilk kez yüzde 30'un altına gerilemişti. Aylık enflasyon da yüzde 1,84 ile tahminlerin altında gerçekleşmişti.