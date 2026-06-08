Citi'den TCMB için faiz tahmini: Doğru zaman değil

Citi Küresel Gelişen Piyasalar Stratejisi Başkanı Luis Costa, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) perşembe günü açıklayacağı faiz kararı öncesi değerlendirmede bulundu. Costa, "TCMB'nin 11 Haziran toplantısında faiz artıracağını düşünmüyorum, bunun için doğru zaman değil. Yaz aylarında dolar girdisi olacağını da hesaba katacaklardır" dedi.

Bloomberg HT canlı yayınına katılan Costa, "Ortadoğu'da olumlu bir gelişme olursa, risk açısından olumlu bir gelişme olacaktır, halen Türkiye kırılgan bir görünüm sergiliyor. TCMB beklemede kalacaktır" diye konuştu.

"ECB'nin faiz artırımına gerçekleşmiş gözüyle bakıyoruz"

"ECB'nin faiz artırımına artık gerçekleşmiş gözüyle baktıklarını" söyleyen Costa, sözlerini, "Asıl bundan sonra ne olacağı önemli. Piyasalar 2026'nın kalanı için 2 faiz artırımı fiyatlıyor. Şimdilik bir artırımla başlanabilir ama beklenenden zayıf bir gidişatta mümkün" şeklinde sürdürdü.

"Dövizde pozitif görüşümüz sürüyor, ancak daha temkinliyiz"

Yatırımcıların yüksek petrol fiyatlarına karşı, daha ne kadar dayanılabileceği konusunda daha dikkatli olduğunu ifade eden Costa, "(Citi olarak) halen döviz tarafına meyilliyiz ama çok daha temkinliyiz. Hisse senedi tarafında fiyatlama bozuluyor ama düşük getirili para birimlerine karşı dolar avantajlı olabilir" diyerek sözlerini noktaladı.