Citi'den TCMB için yıl sonu faiz tahmini

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Citi ekonomistleri ağustos enflasyonunun ardından verileri ve para politikasını analiz eden bir rapor yayımladı.

Paporda, iç talepteki zayıflamanın henüz dezenflasyon sürecine anlamlı bir katkı sağlamadığına ve enflasyonist baskıların yapısal bir nitelik kazandığına dikkat çekildi.

Citi Research raporunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi verilerine atıfta bulunularak, 2026 yılı GSYH büyüme beklentisinin üst üste beşinci ayda da gerilediği hatırlatıldı.

Büyüme beklentisi düşerken enflasyon beklentileri yükseldi

Mart ayında yüzde 3,84 seviyesinde olan yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 3,1’e çekilmesine karşın, bu yavaşlamanın fiyatlar genel düzeyine yansıması sınırlı kaldı.

Geleceğe dönük beklentilerdeki bozulmaya vurgu yapan Citi analistleri, şubat ayındaki dip seviyeden bu yana 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin 159 baz puan artarak yüzde 23,69’a yükseldiğini kaydetti.

Rapora göre 24 ay sonrası enflasyon beklentisinin ise Ocak 2025’ten bu yana ilk kez yüzde 18 eşiğini aşması, sadece kısa vadeli patikanın değil, enflasyon çapasının da zedelendiğini gösteriyor.

Çekirdek ve hizmet enflasyonu yüksek seyrini koruyor

Ağustos ayında yıllık yüzde 31,51 olarak gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), konsensüs beklentisinin (yüzde 31,60) ve Citi’nin kendi tahmini olan yüzde 31,70’in hafif altında kaldı.

Raporda, bu sapmanın temel olarak kıyafet enflasyonundaki ılımlı seyir ve gıda fiyatlarındaki görece sakin tablodan kaynaklandığı belirtildi. Bununla birlikte, çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık yüzde 30 ve hizmet enflasyonunun yüzde 40 civarında yüksek seyrini koruduğuna dikkat çekildi.

Mevsimsellikten arındırılmış verilerin ana enflasyon ivmesinde kayda değer bir iyileşmeye işaret etmediğini belirten Citi analistleri, mevcut fiyat gelişmelerinin TCMB’nin son Enflasyon Raporu’nda öngörülenden daha zorlu bir tablo ortaya koyduğunu savundu.

Eylülde faiz değişikliği beklemiyor

TCMB’nin fonlama maliyetini yüzde 37 seviyesindeki bir haftalık repo faiziyle eşitlemesini para politikasında bir miktar gevşeme olarak nitelendiren Citi, dezenflasyon yükünün büyük ölçüde döviz kuru üzerine bırakıldığını değerlendirdi.

Zayıflayan iç talebe rağmen dezenflasyonist etkinin sınırlı kalmasının, şokların dönemsel (konjonktürel) olmaktan ziyade arz kaynaklı ve yapısal bir nitelik taşıdığını gösterdiği ifade edildi.

Bu çerçevede Citi, eylül ayı PPK toplantısında politika faizinde herhangi bir değişiklik beklemiyor.

İkinci yarıda faiz indirim alanının oldukça sınırlı olduğu değerlendirilerek, politika faizinin 2026 yılını yüzde 35 seviyesinde tamamlayacağı öngörülüyor.

Enflasyonun yılı mevcut seviyelerine yakın bir noktada, 2025 yıl sonundaki yüzde 30,9 seviyesinin hafif üzerinde tamamlaması bekleniyor.