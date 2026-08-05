Citi'den Türkiye değerlendirmesi: Yıl sonuna doğru TCMB'nin faiz indirimi için alanı olabilir

Costa, Türk lirasına ilişkin genel görünümün destekleyici olmayı sürdürdüğünü ifade ederken, enerji fiyatlarındaki olası gelişmelerin enflasyon sürecine katkı sağlayabileceğini söyledi.

Türk lirası için olumlu beklenti öne çıktı

Bloomberg HT'ye değerlendirmelerde bulunan Luis Costa, önümüzdeki aylarda Türk lirasına yönelik olumlu görüşlerini koruduklarını dile getirdi. Turizm gelirlerinin bu yıl geçen yılki seviyelere ulaşmayabileceğini belirten Costa, buna rağmen Türk lirası açısından genel görünümün destekleyici olmaya devam ettiğini kaydetti.

TCMB'nin para politikasında temkinli bir yaklaşım sergilediğini ifade eden Costa, son para politikası toplantılarında bu yaklaşımın ön plana çıktığını ve mevcut ekonomik koşulların bunu gerekli kıldığını söyledi. Yılın sonuna doğru enerji fiyatlarında daha elverişli bir ortam oluşmasının enflasyondaki iyileşmeyi hızlandırabileceğini belirten Costa, bu durumun Merkez Bankası'na faiz indirimlerine başlama konusunda alan sağlayabileceğini ifade etti.

Tahvil pozisyonları yeniden artırıldı

Citi'nin Türkiye tahvillerindeki pozisyonlarını yeniden tam ölçeğe çıkardığını açıklayan Costa, daha önce yapılan pozisyon küçültmenin piyasadan tamamen çıkmak amacı taşımadığını, yalnızca risk yönetimi kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.

Olası uluslararası gelişmelerin görünümü iyileştirdiğini belirten Costa, bu nedenle Türkiye tahvillerindeki pozisyonlarını yeniden önceki seviyeye yükselttiklerini ifade etti. Türk devlet tahvillerinde yabancı yatırımcı payının halen düşük seviyelerde bulunmasının önemli bir avantaj olduğunu dile getiren Costa, yatırımcı ilgisinin artması halinde bu işlemlerin daha fazla değer kazanma potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Bununla birlikte pozisyon büyüklüklerini dikkatli şekilde yönettiklerini ve piyasalardaki gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.

Petrol fiyatları beklentileri etkiliyor

ABD ile İran arasında olası bir anlaşma beklentisinin petrol piyasasına yönelik işlemleri yeniden öne çıkardığını belirten Costa, nihai aşamada petrol fiyatlarının 70 doların altına inebileceğini değerlendirdi.

Türk varlıklarına yönelik yatırım kararlarında petrol fiyatlarının da önemli bir unsur olduğuna dikkat çeken Costa, petrol görünümünün yeniden bozulması halinde mevcut pozisyonların cazibesinin azalabileceğini ifade etti. Buna karşın petrol piyasasında en olumsuz dönemin büyük ölçüde geride kaldığını düşündüklerini sözlerine ekledi.