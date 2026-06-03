Citi'den Türkiye ekonomisi için büyüme tahmini

Citi ekonomistleri, 2025 yılında yüzde 3,6'lık büyümeden sonra bu yıl Türk ekonomisinin yüzde 2,5 büyümesini bekliyor.

Citi analisti İlker Domaç'ın yayımladığı raporda, "Analizimiz, temel ekonomik faaliyetin, açıklanan GSYH rakamlarının gösterdiğinden daha zayıf olduğunu ortaya koyuyor" diye yazdı.

Domaç ayrıca, "düşük verimlilik artışı ve çok çeşitli yapısal ve kurumsal göstergelerdeki bozulmanın" ülkenin büyüme beklentilerini daha da belirsizleştirdiğini belirtti.

Citi, makro istikrarı sağlamayı ve ülkenin "yapısal reform açıklarını" daraltmayı amaçlayan "çok yönlü bir politika çerçevesi" olmadan Kovid sonrası performansı tekrarlamanın muhtemelen zor olacağını kaydetti.

İlk çeyrek büyümesi yüzde 2,5

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllık olarak yüzde 3'lük beklentiye karşın yüzde 2,5 büyüme kaydetti.

TÜİK'in Pazartesi günü açıkladığı verilere göre yılın ilk çeyreğinde ekonomi bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 büyüdü.