Citi'den Türkiye için cari açık uyarısı: Yıl sonunda artış bekleniyor

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Citigroup, Türkiye'nin cari işlemler açığına ilişkin yıl sonu beklentisini paylaştı. Bankanın ekonomistleri, Orta Doğu'da devam eden çatışmaların enerji fiyatları üzerindeki etkisinin cari açığın genişlemesine yol açacağını değerlendirdi.

Citigroup ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar tarafından yayımlanan analizde, Türkiye'nin cari açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının 2026 sonunda yüzde 2,7'ye ulaşacağı öngörüldü. Söz konusu oran 2025 sonunda yüzde 1,9 seviyesindeydi.

İlk sekiz ayda cari açık 31,5 milyar dolara ulaştı

Türkiye'nin cari işlemler dengesi, ağustos ayında 4,05 milyar dolar fazla verdi.

Buna karşın Citigroup ekonomistlerinin hesaplamalarına göre, 2026'nın ilk sekiz ayında cari açık geçen yılın aynı dönemine kıyasla 11,8 milyar dolar artarak 31,5 milyar dolara yükseldi.

Raporda, cari dengedeki bozulmanın temel nedenleri arasında enerji açığındaki artış ve çekirdek cari fazladaki daralma gösterildi.

Bu dönemde çekirdek cari fazla 11 milyar dolar azalırken enerji açığı 4,6 milyar dolar genişledi. Altın açığının 3,9 milyar dolar daralması ise cari dengedeki bozulmayı kısmen sınırladı.

Kalıcı iyileşme için rekabet gücüne dikkat çekildi

Citigroup ekonomistleri, Türkiye'de ekonomik büyüme ile cari denge arasındaki ilişkide yapısal bir değişim yaşandığına yönelik kanıtların sınırlı olduğunu belirtti.

Analizde, cari dengede kalıcı bir iyileşme sağlanabilmesi için yalnızca enerji fiyatlarının gerilemesinin yeterli olmayacağı vurgulandı.

Ekonomistler, daha güçlü rekabet gücü kazanımlarının ve üretimde ithalata bağımlılığın azaltılmasının da cari dengede sürdürülebilir bir iyileşme açısından gerekli olduğunu ifade etti.