Citi’den Türkiye yorumu: Dolar dengede, gözler enflasyonda

Citi Gelişen Ülkeler Strateji Küresel Başkanı Luis Costa katıldığı CNBC-e canlı yayınında Türkiye ve dünya ekonomisine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Costa, “Piyasalar fiyatlamaya çalışıyor ama jeopolitik tarafta çok fazla belirsizlik var” derken, gündemdeki belirsizliklerin de hızla değiştiğini “Bir ay önce Grönland'ı tartışırken, ardından İran gündeme geldi” diyerek anlattı.

“Mevcut konjonktürün en ilginç yanı her iki yöne de risk bulunması”

Stratejist Costa, geçmiş çeyreklerde, merkez bankalarına düşük enflasyonla faiz indirim imkânı da tanıyan, piyasaların da tam da istediği ortamın fiyatlandığını belirtirken, halen de bunun kalıntılarının fiyatlanmaya devam ettiğini söylerken değerlendirmesine şu şekilde devam etti:

“Mevcut konjonktürün en ilginç yanı her iki yöne de risk bulunması. Son bilançolar beklendiği gelmesine rağmen, ABD de hisse senetleri piyasası hantal hareket etti, müşterilerimize bunun bir balon patlaması ya da döngü sonu olmadığını anlatıyoruz ama yapay zekâ konusunun çok daha büyüteç altına alındığını net şekilde görebiliyoruz. Büyük teknoloji şirketlerinin, yapay zekayı nasıl finanse ettikleri sorgulanıyor ki bu kadar başlardayken bile bu finansman rakamları GSYH yüzdesi bazında oldukça yüksek. İşte bu büyüme kaynaklı aşağı yönlü bir risk ve oldukça önemli.”

“Fed'in cevabı önemli”

Costa ABD ekonomisine yönelik “Herkes istihdam verilerine odaklandı ama bu geriden gelen bir veri, öncü verilerse iyileşti, yılın ikinci yarısında ABD ekonomisinin nasıl dalgalanacağı hakkında dinamik bir süreç bizi bekliyor. Fed'in buna nasıl cevap vereceği önemli, spektrumun iki ucunda da kritik sorular var” dedi.

Doların geleceğine yönelik ünlü stratejist, “Doların halen dengede olduğunu düşünüyoruz, doların bu seviyeleri halen gelişmekte olan piyasalara carry trade akımlarına izin veriyor. Topyekün bir dolar zayıflığı beklemiyoruz, kesinlikle gelişmekte olan ülkelere yatırım yaparken seçici olmak gerekiyor” diye ekledi.

“TL oldukça avantajlı bir konumda”

Türkiye ekonomisine yönelik de Citi Stratejisti Luis Costa, şunları söyledi:

“Türkiye, yüksek getiri sunan ülkeler grubu arasında ve özellikle döviz piyasası odaklı bir noktada konumlanıyor. Türk Lirası'nın oldukça avantajlı bir konumda olduğuna inanmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin jeopolitik belirsizliğin ve oynaklığın olduğu bir ortamda jeopolitik ağırlığı açısından kendini oldukça iyi konumlandırdığına inanıyoruz.”

Dolar/TL’de TL’nin değerlenmesine yönelik “Dolar/TL'de halen kısa pozisyondayız” diyen Costa, “Döviz tarafında Türkiye pozitif ayrışan ülke olabilir. Asıl mesele enflasyonun nasıl dizginleneceği. Odağımız Dolar/TL kurunu enflasyon beklentilerinden ve olası bozulmalardan nasıl korunacağı olmalı. TCMB enflasyonun düşeceğine inanmak için yeterince kanıt veriyor” dedi.

“Türkiye, Brezilya, Güney Afrika’nın iç dinamikleri önemli”

Türkiye ve gelişmekte olan ülke piyasalarına yönelik de Costa şu değerlendirmelerde bulundu:

“Seçicilik şart, gelişmekte olan ülkelere yatırımda daha fazla ev ödevi yapılması gerekecek bir dönem olacağına inanıyoruz. Tahvil ve döviz işlemlerini, ağırlıklı olarak hisse senetlerinin yönlendirdiği bir piyasada yapıyoruz. Müşterilerime verdiğim mesaj lokomotif tahviller değil, hisse senetleri. Son aylarda gelişmekte olan ülkelerde hisse senetlerine girişler bunu gösteriyor ve tahvil ve dövize nasıl yatırım yapılacağı konusunda ciddi yansımaları oluyor. Türkiye, Brezilya, Güney Afrika gibi ülkeler, iç dinamikler nedeniyle faizlerin, gereken alana inmesine izin vermeyen ülkeler, bu önemli zira enflasyon beklentileri kırıldığında ve enflasyon sakinleşip merkez bankalarının hedefleriyle örtüştüğünde, çok daha geniş gevşeme alanı görebiliriz.”

“Türk tahvillerinin çok daha cazip hale geleceği bir döneme girebiliriz”

Citi stratejisti Costa, “İlerde Türk tahvillerinin çok daha cazip hale geleceği bir döneme girebiliriz” derken, “Türkiye döviz tarafında cazip, tahvilde enflasyonun düştüğünü görmemiz gerekiyor ki bu bir kez görülünce, yatırımcı kendisini daha güvende hissedecektir ama Hisse senetlerinde çok fazla değişken işin içine giriyor. Yüksek getirili ülkeler arasında Türkiye'nin yerini önemsiyorum” diye belirtti.