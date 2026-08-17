Citigroup, yıl sonu faiz beklentisini açıkladı: TCMB’nin alanı daralıyor
Citigroup, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yılın ikinci yarısında faiz indirimleri için sınırlı hareket alanına sahip olduğunu belirtti. Kurum politika faizinin 2026 sonunda yüzde 35 seviyesinde olmasını beklediğini açıkladı.
Citigroup ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar’ın hazırladığı analizde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) son dönemde uyguladığı para politikası kararları ile Türkiye’deki enflasyon görünümü ele alındı.
Citi, TCMB’nin yaklaşık yüzde 40 seviyesindeki ortalama fonlama maliyetini yüzde 37’lik politika faiziyle hizalamasında sermaye girişlerinin hızı ve dolarizasyon eğilimlerinin belirleyici olacağını öngördü.
Enflasyon hedefiyle fark açıldı
Analizde, jeopolitik belirsizlikler ile petrol, doğal gaz ve gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle TCMB’nin 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26’dan yüzde 28’e yükselttiği hatırlatıldı.
Citi ekonomistleri, bu tahminin yüzde 24’lük ara hedefin 4 puan üzerinde bulunduğuna dikkat çekti. Mayıs ayında 2 puan olan farkın genişlemesinin, ara hedefin enflasyon beklentilerini çıpalama konusundaki etkinliğini gölgelediği değerlendirildi.
TCMB’nin fonlamayı daha yüksek maliyetli gecelik faiz üzerinden sürdürdüğüne işaret edilen analizde, bir haftalık repo faizine dönüş zamanlamasının piyasa koşullarına bağlı olacağı belirtildi.
Citigroup’tan Türkiye için enflasyon tahmini
Citigroup, Türkiye’de 2025 sonunda yüzde 30,9 olan enflasyonun 2026 sonunda yüzde 31,8’e yükseleceğini tahmin ediyor.
Raporda, gıda fiyatlarının seyri, sonbahar döneminde giyim enflasyonuna ilişkin yukarı yönlü riskler ve zayıflayan iç talebin hizmet enflasyonunu ne ölçüde sınırlayacağı temel belirleyiciler olarak sıralandı.
Bu görünüm doğrultusunda Citi, TCMB’nin temkinli duruşunu koruyarak faiz indirimlerini kademeli şekilde sürdürmesini bekliyor.