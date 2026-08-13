Çitlekçi'nin halka arzında ilk işlem tarihi belli oldu

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Borsa İstanbul A.Ş., Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. (CITAS) paylarının işlem görmeye başlamasına ilişkin açıklama yaptı.

Borsa kararına göre şirketin halka arz edilen 36 milyon 500 bin TL nominal değerli payları, 18 Ağustos 2026 tarihinden itibaren Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak. Paylar için 73,70 TL baz fiyat belirlenirken, işlemler “CITAS.E” kodu ve sürekli işlem yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Şirket paylarında uygulanacak maksimum emir değeri 1 milyon TL olarak belirlendi. Borsa İstanbul ayrıca, şirketin sermayesini temsil eden 180 milyon TL nominal değerli payların Kotasyon Yönergesi’nin 8’inci maddesi kapsamında kota alındığını bildirdi.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekildedir:

Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 180.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 36.500.000 TL nominal değerli Şirket payları 18/08/2026 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 73,70 TL/pay baz fiyat, "CITAS.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

Halka arza 7,83 kat talep geldi

Halka arz sonuçlarına ilişkin Çitlekçi Mağazacılık tarafından yapılan açıklamada ise toplam 2 milyar 690 milyon 50 bin TL büyüklüğündeki halka arzda 556 bin 728 yatırımcıya pay dağıtımı yapıldığı kaydedildi.

Toplam halka arz büyüklüğünün yaklaşık 7,83 katı seviyesinde (285 milyon 705 bin 992 TL nominal) talep toplandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çitlekçi paylarının halka arzında yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinde tahsisatın 1,67 katı, yüksek talepte bulunacak yatırımcı grubu kategorisinde tahsisatın 35,03 katı, yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde tahsisatın 11,16 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcı kategorisinde ise tahsisatın 3,47 katı talep toplanmıştır. Toplam 36.500.000 TL nominal değerli payların halka arzında 555.169 adet yurt içi bireysel yatırımcıya, 1.379 adet yüksek talepte bulunacak yatırımcıya, 164 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 16 adet yurt dışı kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 556.728 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir."