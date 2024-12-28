  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. ÇKS’ye kayıt için süre doluyor! Başvuru yapmayan çiftçi desteklerden yararlanamayacak
Takip Et

ÇKS’ye kayıt için süre doluyor! Başvuru yapmayan çiftçi desteklerden yararlanamayacak

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) için kayıtlar sona eriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın destek ve hibelerinden yararlanmak isteyenlerin ÇKS’ye kayıt olması gerekiyor. Başvuru yapmayan ve bilgilerini güncellemeyen tarımsal desteklerden faydalanamayacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ÇKS’ye kayıt için süre doluyor! Başvuru yapmayan çiftçi desteklerden yararlanamayacak
Takip Et

Bitkisel üretim yapan ve bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen tarımsal destek ve hibelerden yararlanmak isteyen üreticilerin ÇKS başvurusunda son günlere girildi.

Üreticiler, ÇKS başvurularını arazilerinin bulunduğu yerdeki Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerine giderek veya e-Devlet Kapısı üzerinden yapabiliyor.

Bilgilerinde değişiklik olmayan e-Devlet’ten başvuru yapabilecek

e-Devlet Kapısı'nda başvuru imkanından, geçmiş yıllarda ÇKS'ye kaydı olan ve arazi bilgilerinde değişiklik yapmayan üreticiler yararlanabiliyor. Gelecek üretim yılına ilişkin ÇKS başvuruları 31 Aralık günü mesai bitimine kadar devam edecek.​​​​​​​

Tarihi geçiren desteklerden yararlanamayacak

Bugünden sonra edinilen veya kiralanan tarım arazileri için başvurular 30 Haziran 2025'e kadar alınacak. Bu tarihten sonra ÇKS'ye yeni çiftçi veya arazi kaydı yapılmayacak. Ancak çiftçiler ÇKS'ye kayıtlı tarım arazilerindeki üretim bilgilerinin güncellenme başvurularını ise 15 Mart-15 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirebilecek. 

Bakanlık verilerine göre, ÇKS'ye 2001'de 2,1 milyon, 2023'te 2,2 milyon ve 2024'te 2,3 milyon çiftçi kayıt oldu. ÇKS'ye kayıtlı ekilen alanlar da 121 milyon dekardan 165 milyon dekara çıktı.

TARIMCEBİMDE imkanı

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığının dijital dönüşüm hamleleri kapsamında uygulamaya aldığı "TARIMCEBİMDE" mobil uygulaması da üreticilerin iş ve işlemlerini kolaylaştırıyor.

Bu kapsamda üreticiler uygulamaya girerek, "e-Devlet Hizmetleri" sekmesinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebiliyor. 

Söz konusu uygulama, ürün bildirimi ve desteklemeleri başta olmak üzere çeşitli konularda çiftçilere kolaylık sağlıyor.

Bakan Yumaklı’dan et fiyatları ile ilgili açıklama: ESK marifetiyle piyasayı regüle edeceğizBakan Yumaklı’dan et fiyatları ile ilgili açıklama: ESK marifetiyle piyasayı regüle edeceğizEkonomi
Bakan Yumaklı çiftçiye 2025 müjdesini verdi: Ödemeler 135 milyar liraya çıkarılacakBakan Yumaklı çiftçiye 2025 müjdesini verdi: Ödemeler 135 milyar liraya çıkarılacakEkonomi
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Su kanunu Meclis’e sunulacakTarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Su kanunu Meclis’e sunulacakEkonomi
Ekonomi
İBB duyurdu: Yılbaşında İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz olacak
İBB duyurdu: Yılbaşında İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz olacak
SEDDK sağlık sigortalarında asgari teminat limitlerini güncelledi
SEDDK sağlık sigortalarında asgari teminat limitlerini güncelledi
Bakanlık sıkı takibe aldı! Egzoz ölçümü yaptırmayana ceza kesiliyor
Bakanlık sıkı takibe aldı! Egzoz ölçümü yaptırmayana ceza kesiliyor
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü 2025 yılında 109 milyon 485 TL’lik yatırım planlıyor
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü 2025 yılında 109 milyon 485 TL’lik yatırım planlıyor
Şimşek: Daima çalışanlarımızın yanında olduk
Bakan Şimşek'ten asgari ücret değerlendirmesi
Piyasalar aynı hafta 2024’ü bitiriyor, 2025’e başlıyor: Neler izlenecek?
Piyasalar aynı hafta 2024’ü bitiriyor, 2025’e başlıyor: Neler izlenecek?