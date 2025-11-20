Cleveland Fed Başkanı'ndan enflasyon uyarısı: Faiz indirimi hedefin üzerinde enflasyon süresini uzatabilir

Cleveland Merkez Bankası tarafından düzenlenen bir konferans için hazırladığı konuşmada Hammack, hisse senedi piyasalarındaki son yükselişlerin ve borçlanma koşullarının elverişli olmasının yatırımcıları daha yüksek risk almaya yönlendirdiğini ifade etti.

Enflasyon ve finansal risk vurgusu

Hammack, yaptığı açıklamada enflasyon baskılarına dikkat çekerek, işgücü piyasasını destekleme amaçlı faiz indiriminin yüksek fiyat artışlarının süresini uzatabileceğini söyledi. Ayrıca bu adımın finansal piyasalarda risk iştahını artırarak ileride yaşanabilecek bir durgunluğun beklentilerin üzerinde bir etki oluşturma ihtimalini güçlendirdiğini dile getirdi.

Piyasaların beklentileri zayıfladı

Politika yapıcıların son açıklamalarının Federal Rezerv yetkilileri arasında belirgin bir görüş ayrılığı oluştuğunu göstermesi, yatırımcıların Aralık ayında ilave bir faiz indirimi olasılığına ilişkin beklentilerini azaltmalarına yol açtı.

Tutanaklarda sabit faiz eğilimi

Federal Rezerv’in Ekim ayı toplantısına ilişkin dün yayımlanan tutanaklar, birçok yetkilinin yılın kalan döneminde faiz oranlarının mevcut seviyede tutulmasından yana olduğunu ortaya koydu. Bununla birlikte, bazı üyelerin 9-10 Aralık toplantısında borçlanma maliyetlerinde indirimin hâlâ değerlendirilebileceğini ifade ettiği belirtildi.

'Aralık için yeterli gerekçe yok'

Hammack, daha önce Ekim ayında alınan faiz indirimi kararını desteklemediğini, Aralık ayında benzer bir adım atılması için de yeterli gerekçe bulunmadığını dile getirmişti.