CNBC-e sitesi hacklendi
CNBC-e sitesi geçtiğimiz günlerde CNN Türk, Hürriyet ve Milliyet sitelerinin uğradığı siber saldırıya benzer şekilde hacklendi.
Siber saldırıya uğrayan CNBC-e sitesine girenler ‘Siberislam’ imzalı bir mesajla karşılaştı.
Mesajda idam edilen Şeyh Said ile Kassam tugayları komutanı Ebu Ubeyde'nin fotoğrafları kullanıldı. Kurumdan saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadı.
Geçtiğimiz hafta Demirören Grubu bünyesindeki CNN Türk, Hürriyet ve Milliyet’in haber siteleri de saldırıya uğramış ve aynı ‘Siberislam’ imzalı mesaj sitelerde bir süre yayına verilmişti.