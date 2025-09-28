  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. CNBC-e sitesi hacklendi
Takip Et

CNBC-e sitesi hacklendi

CNBC-e sitesi geçtiğimiz günlerde CNN Türk, Hürriyet ve Milliyet sitelerinin uğradığı siber saldırıya benzer şekilde hacklendi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CNBC-e sitesi hacklendi
Takip Et

Siber saldırıya uğrayan CNBC-e sitesine girenler ‘Siberislam’ imzalı bir mesajla karşılaştı.CNBC-e sitesi hacklendi - Resim : 1

Mesajda idam edilen Şeyh Said ile Kassam tugayları komutanı Ebu Ubeyde'nin  fotoğrafları kullanıldı. Kurumdan saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

CNBC-e sitesi hacklendi - Resim : 2

Geçtiğimiz hafta Demirören Grubu bünyesindeki CNN Türk, Hürriyet ve Milliyet’in haber siteleri de saldırıya uğramış ve aynı ‘Siberislam’ imzalı mesaj sitelerde bir süre yayına verilmişti.

Ekonomi
Hakan Kara'dan dikkat çeken asgari ücret hesaplaması: Yıl sonu geleceği noktayı açıkladı
Hakan Kara'dan asgari ücret açıklaması
Trakya’da barajlar alarm veriyor: Doluluk yüzde 26’ya geriledi!
Trakya’da barajlar alarm veriyor: Doluluk yüzde 26’ya geriledi!
Metal işkolu grup toplu sözleşmesi: TÜRK METAL ve MESS'in ilk müzakeresi 13 Ekim'de
METAL ve MESS'in ilk müzakeresi 13 Ekim'de
Ticaret Bakanlığı’ndan satış yasağı: İki lavabo açıcı raflardan toplatılıyor
İki lavabo açıcı raflardan toplatılıyor
Rusya, Türkiye'nin enerji denkleminde ne kadar kritik bir rol oynuyor?
Rusya, Türkiye'nin enerji denkleminde ne kadar kritik bir rol oynuyor?
Küresel piyasalar, ABD istihdam verilerine odaklandı
Küresel piyasalar, ABD istihdam verilerine odaklandı