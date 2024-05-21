ÇNR Mimarlık, iş portföyönü genişleterek büyümeyi planlıyor

Temelleri 2000 yılında atılan ÇNR Mimarlık Bayraklı 1923, üç kuşaktır inşaat sektörüne hizmet sunan güçlü bir aile şirketi. Bugüne kadar İzmir ve Manisa’da projeler üreten şirket, yenilikçi tasarımlar ve konforlu projelerle kentlere değer katmayı hedefliyor. Amaçlarının şehrin dokusuna, yaşam standartlarına ve gelişimine yönelik projeler üretmek olduğunu ifade eden ÇNR Mimarlık Bayraklı 1923 direktörü Mustafa Çınarlı, “Türkiye’de yürütülen sıkı para politikasını dikkate alarak ulaşılabilir konut, ofis ve ticari alanlar üretip tüketicilere şirket bünyesin de uygun şartlarda ödeme planları ile gayrimenkul sahibi yapmak istiyoruz” dedi.

Yeşil enerjiye 10 milyar TL’lik yatırım

Orta ve uzun vade de Umurbey Bölgesi’nde yüksek yapı konseptinde proje geliştirme ve uygulama yatırımlarına devam edeceklerini belirten Çınarlı, yine kentin güney batı bölgesinde ‘Yarımada’ olarak tabir edilen Urla, Çeşme ve Karaburun aksında da bölgenin tarihi dokusuyla uyumlu villa projelerini sürdürdüklerini kaydetti. Aynı lokasyonda sürdürülebilir enerji sektöründe de yatırımları olduğunu belirten Çınarlı, yatırım değeri 10 milyar TL’yi bulan faaliyetlerine devam ettiklerini belirtti.

Geçen yıl 210 milyon TL ciroya ulaştıklarını, yeni yatırımlarla bu yıl ciroda yüzde 140’lık artış beklediklerini vurgulayan Çınarlı, “Yıllar içinde özellikle İzmir ve Manisa’da gerçekleştirdiğimiz inşaat projeleriyle öne çıktık. Çeşme’de ‘Paserella Taş Konakları’, Narlıdere’de ‘La Vie Evleri’, İzmir Hatay’da ‘Ali Bey Sitesi’, İzmir’de ‘Basın Sitesi Seher Sultan Konakları’, Manisa’da ‘Rüya Gibi’ projeleri bunlar arasında yer alıyor. Ödüllü projelerimiz de var. İzmir’deki ‘Bayraklı 1923’ ofis, konut, iş yeri projemiz onlardan biri. Bu bölgede pek çok fabrika, antrepo, soğuk hava deposu da inşa ettik” diye konuştu.

Tarım ve hayvancılığa yatırım planlanıyor

Müşterilerine sağlayacakları uygun fiyat ve ödeme planları ile kısa ve orta vadede en çok tercih edilecek konut tipinin 1+1 ve 2+1 daireler olacağını öngördüklerini dile getiren Çınarlı, şöyle devam etti: “Enerji verimliliği için ürettiğimiz konut ve iş yerlerinde ısı yalıtımı, rüzgar hızı, ısı geçirgenliği gibi enerji maliyetlerini düşürecek malzeme ve uygulamaları projelendirerek uyguluyoruz. Aynı zamanda proje alanı içinde ve İzmir’in çeşitli lokasyonlarında kurduğumuz araç şarj istasyonlarımız da aktif olarak çalışıyor. Bunların yanı sıra İzmir’de Urla, Çeşme ve Karaburun bölgelerinde tarımsal niteliği olmayan araziler üzerinde güneş ve rüzgar enerji santralleri kurma programımız 2023 yılında başlamış olup plan, proje ve ruhsat aşamaları devam ediyor. Bu çalışmaların 2026 yılında aktif hale gelmesini bekliyoruz.”

“İzmir’de yeni projelerimiz var”

Şirketin İzmir’de devam eden ‘Vadi İzmir’ projesi toplamda 575 rezidance, 3 bin 600 metrekare AVM konseptli ticari alanlardan oluşuyor. Güçlü bir lokasyona sahip olan projelerinin havalimanı, İstinye Park AVM, Ekonomi Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi, Optimum AVM, Yeni Fuar alanı, Ege Serbest Bölge gibi hayata dair önemli noktalara 10 dakika ulaşım mesafesinde yer aldığının altını çizen Çınarlı, bu iddialı projelerinin 2027 yılında tamamlanmasını planlandıklarını söyledi.

Karaburun’daki 7 adet müstakil taş konaktan oluşan ‘Oksijen’ projesi bölgenin tarihi dokusuna uygun taş, demir ve ahşap kombinasyonu ile dizayn edildiğinden de bahseden Çınarlı, “Ege Denizi’ne nazır, Midilli Adası’na komşu bu niş vintage projemizin ise 2025 yılında tamamlanmasını planlıyoruz” diyor.

Çınarlı, şirketin İzmir Alsancak’ta da tarihi Hava Gazı Fabrikası ve İzmir Limanı’na komşu yüksek yapı projesi de hazırlık aşamasında olduğunu söyledi.