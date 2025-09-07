  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Çoban açığı derinleşiyor: Maaşlar 130 bin TL’ye dayandı
Takip Et

Çoban açığı derinleşiyor: Maaşlar 130 bin TL’ye dayandı

Çoban ücretlerindeki fahiş artış üreticiyi zor durumda bıraktı. Tunceli'de küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Mürsel Bulut, "Geçen sene çoban fiyatı 70 bin TL iken bu yıl 130 bin TL'ye çıktı. Çoban bulamıyoruz. Çobanı resmen paranın gücüyle alıyoruz" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çoban açığı derinleşiyor: Maaşlar 130 bin TL’ye dayandı
Takip Et

Hayvancılıkta nitelikli iş gücünün giderek azalması ve şehirleşmenin hız kazanmasıyla birlikte geleneksel mesleklerden çobanlık, genç kuşaklar tarafından tercih edilmiyor. Bu durum üreticileri zor durumda bırakırken, çobanların değeri adeta altınla ölçülür hale geldi.

Üreticiler, yüksek artış nedeniyle zor günler geçiriyor

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yaşayan ve uzun yıllardır küçükbaş hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticiler, artan maliyetler ve çoban ücretlerindeki yüksek artış nedeniyle zor günler geçiriyor. Geçen yıl 70 bin TL olan çoban fiyatlarının bu yıl 130 bin TL'ye çıktığını dile getiren üretici Mürsel Bulut, dört çoban için ayda yaklaşık 550 bin TL harcadığını, tüm masraflarını karşılamalarına rağmen çoban bulmakta zorlandıklarını aktardı.

Çoban açığı derinleşiyor: Maaşlar 130 bin TL’ye dayandı - Resim : 1

"Geçen sene çoban fiyatı 70 bin TL iken bu yıl 130 bin TL'ye çıktı"

4 çoban için aylık yaklaşık 550 bin TL ödediklerini dile getiren Bulut, kazancının oldukça büyük bir kısmını bu şekilde kaybettiğini ve herhangi bir önlem alınmazsa hayvancılığın bitme aşamasına geleceğini belirtti. Mürsel Bulut, "Geçen sene çoban fiyatı 70 bin TL iken bu yıl 130 bin TL'ye çıktı. Çoban bulamıyoruz. Çobanı resmen paranın gücüyle alıyoruz. 4 çobanım vardı, ayda 550 bin TL'ye yakın para ödüyordum. Çobanların hiçbir masrafı yok. Tütününden kıyafetine kadar her şeyi biz karşılıyoruz. Bu çoban fiyatları böyle devam ederse küçükbaş hayvancılık bitmek üzere demektir. Bu gidişat hiç güzel değil. Yetkililerin bu çoban fiyatlarına el atması gerekiyor. Yoksa küçükbaş hayvancılık bitecek" şeklinde konuştu.

Otomotiv ihracatı ağustos ayında da liderliği bırakmadıOtomotiv ihracatı ağustos ayında da liderliği bırakmadıOtomotiv

 

İhtiyaç sahibi öğrencilere 1.5 milyar liralık eğitim desteği sağlandıİhtiyaç sahibi öğrencilere 1.5 milyar liralık eğitim desteği sağlandıGündem

 

Ekonomi
Türkiye’nin ihracat lideri yine otomotiv oldu
Türkiye’nin ihracat lideri yine otomotiv oldu
Uzmanlardan ABD pazarı için kritik uyarı: Yerelleşen kazanacak
Uzmanlardan ABD pazarı için kritik uyarı: Yerelleşen kazanacak
Ekonominin 3 yıllık yol haritası yarın belli oluyor: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz detayları paylaştı
Ekonominin 3 yıllık yol haritası yarın belli oluyor
Rekor kıran altında gelecek beklentisi: Uzmanlar ne diyor?
Rekor kıran altında gelecek beklentisi
Türkiye'nin ABD'ye yumurta ihracatı yüzde 406 arttı
Türkiye'nin ABD'ye yumurta ihracatı yüzde 406 arttı
Mahfi Eğilmez'den Türkiye ekonomisi analizi!
Mahfi Eğilmez'den Türkiye ekonomisi analizi!