Çobantur, holdingleşme yolunda ilk şirketi Almanya’da satın alıyor

AYSEL YÜCEL/İSTANBUL

2026 yılında Almanya’da stratejik bir şirket satın alımına hazırlanan firma, bu adımla Avrupa’daki operasyonlarını güçlendirerek küresel ölçekte büyümeyi hedefliyor. Çobantur Logistics, aynı yıl yurt dışında kuracağı holding yapısıyla tüm grup şirketlerini tek çatı altında toplayacak. Şirket, Romanya ve İtalya’da da yeni yatırımlar planlıyor.

Şirketin yıllık değerlendirme toplantısı kapsamında EKONOMİ gazetesinin sorularını yanıtlayan Çobantur Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Ulaş Çobanoğlu, Almanya’daki satın alımın büyüme yolculuklarında kritik bir eşik olacağını vurgularken, “Türkiye’de rekabet zaten zordu. Yabancı şirketlerin gelip Türk şirketlerini satın almasıyla rekabet daha da zorlaştı. Onlar gelip bizim ülkemizde yatırım yapıyor, biz de onların yaptığını Avrupa’da yapacağız” dedi. Şirket, vize ve geçiş sorunlarını aşmak için filo yatırımlarını da Avrupa’ya kaydırdı.

Geniş filosu ve güçlü depolama altyapısıyla sektörde önemli bir konuma sahip olan şirket, Türkiye’de 45 bin 500 metrekare, Avrupa’da ise 12 bin metrekarelik depolama kapasitesiyle hizmet veriyor. Almanya ve İtalya’daki mevcut depolarına ek olarak Romanya’da yeni bir depo yatırımı planlayan Çobantur Logistics, Avrupa’daki varlığını daha da güçlendirmeyi amaçlıyor. İtalya’da Trieste Limanı’na da saha yatırımı gündemde.

Almanya, küresel büyümenin anahtarı olacak

Ulaş Çobanoğlu, “2026 bizim için yeniden yapılanmanın karşılığını alacağımız bir yıl olacak. Almanya’da gerçekleştireceğimiz stratejik satın alma ile Avrupa operasyonlarımızı güçlendireceğiz. Yurt dışında kuracağımız holding yapısıyla tüm grup şirketlerimizi tek çatı altında toplayarak daha etkin ve şeffaf bir yönetim modeli oluşturacağız” diye konuştu.

Avrupa pazarında kalıcı ve sürdürülebilir bir yapı kurmayı hedeflediklerini belirten Çobanoğlu, büyüme anlayışlarının yalnızca hacim odaklı olmadığını vurgulayarak, “Bizim için büyüme; güvenilir, sürdürülebilir ve şeffaf bir gelecek demek. Almanya’daki satın alma ile hem müşteri portföyümüzü genişletecek hem de Avrupa içi operasyon kabiliyetimizi artıracağız” diye konuştu.