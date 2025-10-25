Coca-Cola'dan Afrika'da hisse satışı

Coca-Cola, Afrika’daki şişeleme şirketi Coca-Cola Beverages Africa’daki (CCBA) yaklaşık yüzde 42’lik hissesini satacak. Bu satışın tamamlanmasının ardından şirketin finansal tablolarına 1 milyar dolarlık bir değer kaybı yansıyacak.

2,6 milyar dolarlık satın alma anlaşması

İsviçre merkezli Coca-Cola HBC, CCBA’nın yüzde 75’lik hissesini 2,6 milyar dolar karşılığında satın almayı kabul etti. Bu hisse, Coca-Cola’nın ABD merkezli yüzde 42’lik payını ve Gutsche Family Investments’ın tamamını kapsıyor. Satış işlemi, CCBA’nın toplam piyasa değerini yaklaşık 3,4 milyar dolar olarak belirliyor.

Reuters’ın aktardığı bilgilere göre bu satın alma, Coca-Cola HBC’yi Coca-Cola FEMSA’nın ardından hacim bazında dünyanın en büyük ikinci Coca-Cola şişeleyicisi haline getirecek. Anlaşmanın 2026 yılının sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Johannesburg Borsası’nda ikincil listeleme planı

Coca-Cola HBC, Afrika kıtasındaki büyüme stratejisini desteklemek amacıyla Johannesburg Borsası’nda ikincil listeleme planladığını duyurdu. Şirket ayrıca, Coca-Cola’nın elinde kalacak yüzde 25’lik hisseleri önümüzdeki altı yıl içinde satın alma opsiyonuna sahip olacak.

Bu hamleyle Coca-Cola HBC, 14 Afrika ülkesinde artan genç nüfusun tüketim potansiyelinden en yüksek seviyede fayda sağlamayı hedefliyor. Satın alma sürecinin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.