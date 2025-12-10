Çocuk yoksulluğunda Türkiye OECD ikincisi: Her üç çocuktan biri sınır altında

Türkiye’de artan enflasyon, yükselen işsizlik ve azalan alım gücü, aileleri ciddi bir geçim mücadelesine zorlarken, bu durumdan en fazla etkilenenler çocuklar oldu. Yoksulluk, çocukların beslenmesinden eğitimine, sağlığından sosyal yaşamına kadar hayatın her alanında kendini hissettiriyor.

Ülkedeki hanelerin yarısından fazlası günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor ve her üç çocuktan biri yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Resmi verilere göre Türkiye’de yaklaşık 26 milyon hane bulunuyor; bunların yalnızca yüzde 1,1’i en yüksek sosyoekonomik düzeye sahip.

Yüzde 51,8’i ise yoksul ya da çok yoksul kategorisinde. TÜİK’in 2024 verilerine göre fertlerin yüzde 43,9’u kiralık ev ve lojman gibi yerlerde yaşıyor. Yüzde 31,3’ü sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçeveleri gibi sorunlarla karşılaştı.

Kosta Rika’nın ardından ikinci sırada yer aldı

Yoksulluktan en çok etkilenen kesim çocuklar oldu. Türkiye’de 21 milyon 817 bin 61 çocuktan 7 milyon 34 bini yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Bu durum, her üç çocuktan birinin yoksul olduğunu ortaya koyuyor. Nefes'ten İlke Çıtır'ın haberine göre OECD verilerine göre 38 ülke arasında Türkiye, çocuk yoksulluğunun en yüksek olduğu ülke olan Kosta Rika’nın ardından ikinci sırada yer aldı.

Yüzde 18,7’si ücretli okul gezilerine ve etkinliklerine katılamadı

TÜİK’in 2024 verilerine göre, 15 yaş ve altındaki çocukların yüzde 10’u günde en az bir kez taze meyve ve sebze tüketemedi. Yüzde 23,1’i günde en az bir kez et, tavuk veya balık yiyemedi. Yüzde 18,7’si ücretli okul gezilerine ve etkinliklerine katılamadı.

Hanelerin yüzde 11,2’sinde ise çocukların evde ders çalışabileceği uygun bir alanı bulunmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı raporlarına göre de aile ve yakınları yanında desteklenen çocuk sayısı, son 13 yıl içinde yaklaşık beş kat artarak 34 bin 982’den 170 bin 317’ye yükseldi.