Çocukları balıktan mahrum etmeye hakkımız yok

Türkiye’nin yüksek fiyatlarla kırmızı et ithal ettiğini ancak protein değeri yüksek Türk somonunu düşük fiyatlarla ihraç ettiğini ifade eden Sermed, “Bu kadar kıymetli bir protein kaynağını dünyanın en düşük fiyatına ihraç ediyoruz, buna karşılık eti dünyanın en pahalı fiyatına ithal ediyoruz” dedi.

Kişi başına düşen yıllık su ürünleri tüketiminin Japonya’da 85 kilogram, Avrupa Birliği ülkelerinde ise yaklaşık 20 kilogram olduğunu belirten Sermed, Türkiye’de ise tanıtım eksikliği nedeniyle balık tüketiminin 5-6 kilogram seviyelerinde kaldığını söyledi. Türkiye’nin iç kesimlerinde yaşayan halkın sahil kesimlerine göre çok daha az balık tükettiğini ifade eden Sermed, “Bu protein kaynağını desteklemek, tanıtmak gerek. Ama maalesef bize tanıtım bütçesi diye bir şey vermiyorlar. Biz kendi imkânlarımızla ne yaparsak o kadar tanıtabiliyoruz. Çocuklarımıza kırmızı eti sunamadık, yumurtayı yeterince yediremedik. Balığı da tanınmadığı için ulaştıramadık. Çocukları bu proteinden mahrum etmeye kimsenin hakkı yok” ifadelerini kullandı.

Balık üretimine yönelik çevre kaygılarının abartıldığını öne süren Sermed, su ürünleri yetiştiriciliğinin sürdürülebilir bir üretim modeli olduğunu dile getirdi. Sermed, “Bir kilo kırmızı et üretmek için 35 kilo kaba yeme, 8 kilo kesif yeme 35 tonda suya ihtiyaç var. Ama bir kilo balık üretmek için 1,5 kilo yeme ihtiyaç var. Bizi birileri uyutuyor. Birileri bizim işimizi engelliyor. Bunu Türkiye’de sattırmıyor. Türk somonu besin değeri yüksek, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir ürün” diye konuştu.