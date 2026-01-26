Çocukları dijital eğitimle geleceğe hazırlamak kritik

VOLKAN AKI

Geleceği şekillendirecek çocuklarımızı ve gençlerimizi, büyük bir değişim dalgası olarak gelen AI çağına hazırlamamız gerekiyor. Eğitimdeki rekabet de çok büyük. Gelişmiş ülkelerde 3B yazıcılar artık evlere giriyor. Çocuklar ev ödevlerini bu yazıcılar ve yapay zeka ile yapıyorlar. Bu gerçekten bir sonraki nesilde rekabetin çok yüksek olacağını gösteriyor. Bu yüzden eğitim stratejileri yanı sıra projeler, geliştirme adımları çok önemli.

Şunu vurgulamak lazım ki, fırsatlar ve adalet açısından Anadolu ve İstanbul arasında da fark var. Bu yüzden Anadolu’da yapılanlar ve çocuklara yapılan her yatırım da çok değerli.

Çocuklar için MakerUp Programı

Geçtiğimiz günlerde bu projelerden birinin tanıtımı için Gaziantep’te bulundum. UNICEF’in bölgede pek çok çalışması var. Bunlardan biri de MakerUp Programı... Çocuklar 3B Yazıcıları da kullanarak prototip projeler yapıyorlar. Bunları da bilgisayarlardaki yapay zeka destekli programlarda tasarlıyorlar. O yaştaki çocukların yaptıkları gerçekten dijital çağda yetişen çocukların ne kadar büyük potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. Proje Türkiye Kalkınma Vakfı’nın saha çalışmaları ve Sanko Grubu şirketlerinden Çimko Çimento’nun desteği ile geliştirilmiş. Proje sadece Gaziantep’i değil gezici Maker aracı ile tüm ekipmanları çocukların Adıyaman gibi bölgedeki şehirlerde de gerçekleştirmesi sağlanıyor.

5 bin çocuğa ulaşacak

Çimko, UNICEF’in iş birliği ile gerçekleşen projede çocukların teknolojiyle üretme, düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmeye odaklanılıyor. Yine iş birliği kapsamında, Güneydoğu Anadolu’daki çocukların dijital becerilerinin güçlendirilmesi, teknolojiye daha eşit koşullarda erişimlerinin sağlanması ve her yıl 5.000 çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

MakerUp Programı, çocukların teknolojiyi tüketen değil üreten bireyler olarak gelişmelerini desteklemek üzere robotik uygulamalar, kodlama egzersizleri, 3D modelleme ve IoT alanlarında eğitimler sunuyor. Program kapsamında çocuklar mantıksal düşünme, problem çözme, iş birliği yapma ve proje geliştirme gibi beceriler kazanarak dijital dünyanın gerektirdiği yetkinlikleri edinme fırsatı buluyor.

UNICEF özel sektör iş birliği

UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi konuşmasında şunları ifade etti: “Özel sektör ile yürütülen ortaklıklar, çocuklar için daha aydınlık bir gelecek inşa etmenin en temel unsurlarından biridir. ÇİMKO ile yürüttüğümüz iş birliği, bilgi birikimimizi, güçlü yönlerimizi ve kaynaklarımızı bir araya getirerek çocuklar ve içinde yaşadıkları toplum için kalıcı ve anlamlı bir fark yaratabileceğimizi gösteriyor. Bu ortaklık, çocukların, yaşamlarının ileriki evreleri için gereken beceri ve fırsatlara erişimlerinin güçlendirilmesine önemli bir katkı sağlayacaktır.”

Çimko’nun desteği önemli

Törende konuşan Çimko CEO’su Dr. Önder Kırca, programın uzun vadeli bir sosyal yatırım niteliği taşıdığının altını çizerek; “MakerUp Programı çocukların teknolojiyle yalnızca tanışmasını değil; düşünmesini, üretmesini ve özgüvenle kendi yolunu çizebilmesini destekliyor. UNICEF’in sahadaki uzmanlığı ve yaygın uygulama kapasitesiyle yürütülen iş birliği kapsamında, yalnızca teknoloji öğretmiyoruz; çocukların hayal kurma, üretme ve kendine güvenme becerilerini de destekliyoruz. Amacımız Güneydoğu Anadolu’daki çocukların dijital dünyaya eşit fırsatlarla katılabilmelerini sağlamak” diyor.