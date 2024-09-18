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Coğrafi işaret tescilli Ayder balında hasat zamanı! Kilosu 3 bin TL

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nda bal hasadı başladı. Hacettepe Üniversitesi'nde yapılacak tahlilin ardından balın kilogramının 3 bin liradan satışa sunulacağı belirtildi.

Haber Merkezi
AA
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Coğrafi işaret tescilli Ayder balında hasat zamanı! Kilosu 3 bin TL
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"Rize" denilince akla ilk gelen turizm merkezlerinden Ayder Yaylası'nda üretilen bal, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca Nisan 2022'de coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Coğrafi işaretle birlikte daha çok rağbet gören Ayder balında bu sezon hasat başladı.

Hacettepe Üniversitesi'nde yapılacak tahlilin ardından balın kilogramının 3 bin liradan satışa sunulacağı belirtildi.

Ayder Kaplıca ve Aşağı Şimşirli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Recep Yaşar, AA muhabirine, Ayder balının bölgede 1900-2300 rakım arasında, 100'e yakın arıcı tarafından yaklaşık 1000 kovanda üretildiğini söyledi.

Ayder balına yoğun talep olduğunu belirten Yaşar, "Geçen yıl 2 ton civarında bal ürettik, bu yıl 5 ton civarında bal olacağını tahmin ediyoruz. Geçen yıldan balımız kalmadı. Bal sağımına başladık. Emeğimizin karşılığını alıyoruz." dedi.

"Bal Orman Yolu Projesi" onaylandı

Yaşar, Ayder balı rekoltesini artırmak için "Bal Orman Yolu Projesi"ni hayata geçirmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Projemiz onaylandı. Bu yolu bir yıl içerisinde gerçekleştirerek bal rekoltesini daha yukarlara çıkarmayı hedefliyoruz. Ayder'de endemik bitki türü fazla. Bölgede çok çeşit çiçek var. Bundan dolayı Ayder balı değerli. Buraya gelen ziyaretçilerimiz Ayder balından yesinler." diye konuştu.

Hacettepe Üniversitesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile ortak çalıştıklarını dile getiren Yaşar, coğrafi işaretin ardından güvenin arttığını ve balın daha çok rağbet görmeye başladığını söyledi.

Yaşar, Ayder balının bu sene kilogramı 3 bin liradan satışa sunulacağını da sözlerine ekledi.

"Bu sene kara kovan balı iyi"

Arıcılıkla uğraşan 65 yaşındaki Ömer Vatandaş ise kara kovan balı üreticiliği yaptığını belirterek, "Tamamen doğal bir bal. Kovanın içine mum koyulmaz. Kara kovan arıcılığı yapan çok az. Bu sene kara kovan balı iyi. Arıcılık zor. İlgi isteyen bir iş." ifadelerini kullandı.

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