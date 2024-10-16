Coğrafi işaret tescilli Kuytucak narı bahçede 20 TL

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuytucak Mahallesi'nde atalardan kalan nar bahçelerinde hasat başladı.

Hasat 15 gün sürecek

İnce kabuğu iri taneleri ve aroması ile Kozan Ticaret Odası tarafından 2 yıl önce coğrafi işaret ile lezzeti tescillenen Kuytucak narının hasadı 15 gün sürecek.

Bahçede kilosu 20 TL

Üretici Ahmet Ağluç köyde nar hasadını imece usulü yaptıklarını ifade ederek, “Bu yıl kurak geçti. Don olmayınca nar erken olgunlaştı, toprak kabarmadı. Kuytucak narı lezzeti ile bilinir ve çok talep görüyor. Hasadı çok zor ama bizler yapıyoruz. Bahçede kilosu 20 TL’den alıcı buluyor. İşimiz zor ama hasadı yapıyoruz” dedi.