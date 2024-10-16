  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Coğrafi işaret tescilli Kuytucak narı bahçede 20 TL
Takip Et

Coğrafi işaret tescilli Kuytucak narı bahçede 20 TL

Adana’nın Kozan ilçesinde coğrafi işaret tescilli Kuytucak narında hasat başladı. Bahçede narın kilosu 20 liradan alıcı buluyor.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Coğrafi işaret tescilli Kuytucak narı bahçede 20 TL
Takip Et

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuytucak Mahallesi'nde atalardan kalan nar bahçelerinde hasat başladı.

Hasat 15 gün sürecek

İnce kabuğu iri taneleri ve aroması ile Kozan Ticaret Odası tarafından 2 yıl önce coğrafi işaret ile lezzeti tescillenen Kuytucak narının hasadı 15 gün sürecek.

Bahçede kilosu 20 TL

Üretici Ahmet Ağluç köyde nar hasadını imece usulü yaptıklarını ifade ederek, “Bu yıl kurak geçti. Don olmayınca nar erken olgunlaştı, toprak kabarmadı. Kuytucak narı lezzeti ile bilinir ve çok talep görüyor. Hasadı çok zor ama bizler yapıyoruz. Bahçede kilosu 20 TL’den alıcı buluyor. İşimiz zor ama hasadı yapıyoruz” dedi.

Tarihte bugün: 16 EkimTarihte bugün: 16 EkimYaşam
Dev havacılık şirketi en az 10 milyar dolarlık hisse satacakDev havacılık şirketi en az 10 milyar dolarlık hisse satacakŞirket Haberleri
Elon Musk, Trump yanlısı süper siyasi eylem komitesine üç ayda 75 milyon dolar aktardıElon Musk, Trump yanlısı süper siyasi eylem komitesine üç ayda 75 milyon dolar aktardıDünya

 

Ekonomi
Paralar hesaplara geçti! Bakan Göktaş duyurdu: Evde Bakım Yardımı ödemelerini yatırmaya başladık
Paralar hesaplara geçti! Bakan Göktaş duyurdu
Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
SON DAKİKA
Qualcomm, Intel'i satın alma kararını seçim sonrasına bıraktı
Qualcomm, Intel'i satın alma kararını seçim sonrasına bıraktı
Havalar soğumadı, Eminönü'nde kışlıklar tezgahda kaldı!
Havalar soğumadı, Eminönü'nde kışlıklar tezgahda kaldı!
Küresel piyasalarda yön negatife döndü
Küresel piyasalarda yön negatife döndü
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda