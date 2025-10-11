Coğrafi işaretli 'altın susam' gastronomi turizmine kazandırılıyor

Coğrafi işaret tescilli Manavgat Altın Susamı’nı gastronomi turizmine kazandırmak ve uluslararası alanda tanınırlığını artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, susamla hazırlanan özgün lezzetler tanıtıldı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Coğrafi işaretli ürünlerin Antalya’da hak ettiği potansiyeli bulması konusunda yaklaşık altı aydır yoğun bir gayret sarf ediyoruz ve bu süreçte önemli mesafeler kaydettik" dedi.

En önemli gastronomi miraslarından biri

Antalya’nın en önemli gastronomi miraslarından biri olan ve coğrafi işaret tescili bulunan Manavgat Altın Susamı, gastronomi turizmine kazandırılmak ve dünya mutfaklarında daha geniş yer bulmak amacıyla düzenlenen özel bir etkinlikle tanıtıldı. Program kapsamında, susam kullanılarak hazırlanan özgün tarifler katılımcıların beğenisine sunuldu.

Altın susamlı özel lezzetler hazırlandı

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün koordinasyonuyla düzenlenen etkinlikte; Altın Susamlı Somon Şiş, Susamlı Karides Pane, Altına Bürünmüş Karyağdı, Sonbahar Işıltısı Çorbası, Ballı Susam Rüyası, Altın Ceketli Piliç, Köklerden Gelen, Somon Fileto Izgara, Torosların Kuzu Sırrı ve Kabak Puf gibi özel lezzetler konuklara ikram edildi.

"Yaklaşık altı aydır yoğun bir gayret sarf ediyoruz"

Coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımının yalnızca bir marka çalışması değil, aynı zamanda kültürel mirasın korunması anlamına geldiğini vurgulayan Antalya Valisi Hulusi Şahin, yürütülen çalışmalar sayesinde önemli aşamalar kaydedildiğini söyledi.

Şahin, "Coğrafi işaretli ürünlerin Antalya’da hak ettiği potansiyeli bulması konusunda yaklaşık altı aydır yoğun bir gayret sarf ediyoruz ve bu süreçte önemli mesafeler kaydettik. Antalya çok özel bir coğrafyada yer alıyor. Burada yetişen portakal, dünyanın hiçbir yerinde bu lezzette bulunmuyor. Bu eşsiz ürünlerin üzerine, bin yıllık Anadolu kültürümüzün ilmik ilmik işlediği büyük bir rafine kültür ve gelişmiş bir medeni vasfımız var. Bu vasıf, yürüttüğümüz mücadelelerle birlikte atinin ufkunda yeniden bir güneş gibi doğacak" şeklinde konuştu.

"Kültürel değerlerimizi gelecek nesillere aktaracağız"

Antalya’nın bir yılda milyonlarca ziyaretçiye ev sahipliği yapmasının büyük bir sorumluluk taşıdığını belirten Şahin, kentin vitrininde Türkiye’nin en değerli ürünlerinin yer alması gerektiğini söyledi.

"Kültürel öğelerimizin unutulmasına asla müsaade etmeyeceğiz" diyen Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Antalya, yılda 25 milyondan fazla misafiri ağırlayarak adeta Türkiye’nin dünyaya açılan penceresi ve vitrini konumunda. Bu vitrinde ülkemizin ve milletimizin en güzel ürünlerini sunmakla mükellefiz. Biz, büyük bir medeniyetin ve köklü geleneğin çocuklarıyız. Kültürel değerlerimizin tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması için elimizden gelen her gayreti göstereceğiz. Bu çabalara modern dokunuşları da ekleyeceğiz. İyi ürün ve iyi yemek, kaliteli malzeme ile üretilir. Bizim meyvelerimiz ve ürünlerimizle oluşturulacak yeni lezzetler de çok güzel olacak."

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Hulusi Arat, Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal, İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, oda ve STK temsilcileri ile üreticiler ve turizm sektörü temsilcileri katıldı.