Coinbase, kripto hisselerinin düşmesiyle yılın en kötü haftasını geçirdi

ABD'li kripto para borsası Coinbase, yılın en kötü haftasını geride bıraktı. Haftayı kötü geçiren sadece Coinbase olmadı. Bitcoin madencilik şirketi Marathon Digital yüzde 20 değer kaybetti.

CNBC'nin haberine göre, Schwab tarafından izlenen, kriptoyla ilgili hisselerden oluşan bir sepet, şubat ayından bu yana en düşük seviyesine indi.

Sektördeki satış dalgasında, ABD ekonomisinin sağlığına ilişkin endişelerin artması etkili oldu. Öte yandan bitcoin, ether ve riskli varlıkların fiyatlarındaki düşüş de durumu etkiledi.

Teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi de haftayı yüzde 5,8 düşüşle kapattı. Bu da Ocak 2022'den bu yana en kötü performansı oldu.

Kriptonun eylül çıkmazı

Makroekonomik baskılara ek olarak, takvim de kripto paralar için zorluk yaratıyor. CoinGlass'a göre, eylül ayı tarihsel olarak kripto varlıklar için zor bir dönem ve bu dönemde bitcoin ortalama yüzde 4,8'lik bir kayıp yaşıyor.

Kripto piyasası duyarlılığını ölçen Crypto Fear & Greed Endeksi ise "Aşırı Korku" bölgesinde ve yatırımcıların fiyat hareketlerinden endişe duyduğunu gösteriyor.

Kripto para piyasasında neler oluyor?

Bitcoin, şubat ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi. BTC son 24 saatte yaklaşık yüzde 4 değer kaybetti. Haberin yazıldığı saat itibarıyla 54 bin dolardan işlem görüyor.

ABD'deki İşçi Bayramı tatili nedeniyle kısalan haftada, salı günü geniş çaplı piyasa satışları yaşandı. Zayıf imalat verileri, ekonomik yavaşlama korkularını körükledi. 11 ABD spot bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) dört aydan uzun bir sürenin en kötü gününü yaşadı. Fonlardan toplamda 287 milyon dolardan fazla para çekildi.

Veriler hafta boyunca olumsuz seyretti.

Cuma günü ABD Çalışma Bakanlığı, işgücü piyasasında bir soğuma olduğunu ve ağustos ayı istihdam rakamlarının beklentilerin altında kaldığını bildirdi.