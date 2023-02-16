“Çok acil deprem bakanlığı kurulmalı”

Son büyük felaketin ardından artık Türkiye’nin birinci gündem maddesinin deprem ve kentsel dönüşüm olması gerektiğinin altını çizen Yorgancılar, “Artık yalnızca İzmir’in değil, tüm Türkiye’nin gündemi deprem ve kentsel dönüşüm olmalı. Yıllardır bir deprem bakanlığının kurulması gerektiğini söylüyoruz. AFAD’ın daha koordineli çalışması gerekiyor. Gelen yardımların doğru ve etkin şekilde yönlendirilerek hızlı sonuç alınması büyük önem taşıyor” diye konuştu.

Yorgancılar, şunları söyledi: “Yıllardır, ‘deprem öldürmez, bina öldürür’ diyoruz. Tarihimizin en büyük afetini yaşadığımız, on binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz bu son felaket de zamanında zayıf ve yönetmeliğe aykırı şekilde yapılmış binaların bir sonucu olarak karşımıza çıktı. Unutmayacağız, ama birlik ve beraberlikle bu zor günleri de aşacağız.”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) heyeti ile bölgeyi ziyaret ettiklerini, öncelikli ihtiyacın barınma ve tuvalet olduğunu ifade eden Yorgancılar, “Ekmek ve su gibi temel gıda ihtiyaçları karşılanıyor. Bunların yanında bölgede en büyük ihtiyaç barınma ve hijyen konularında yaşanıyor. Konaklama ve tuvalet konularındaki eksikliklerin bir an evvel giderilebilmesi için yapabileceklerimizi görüştük. Ege Bölgesi Sanayi Odası olarak İzmir Ticaret Odası ve işbirliği içinde olduğumuz STK’larımız ile birlikte bölgede ‘İzmirkent’ isminde bir konteyner kentin kurulması için çalışma başlattık” dedi.

Üç kurumdan “deprem” gündemli ortak meclis

İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası, 22 Şubat Çarşamba günü, Prof. Dr. Naci Görür’ün konuk olacağı ortak meclis toplantısı yaparak İzmir’in deprem riskini, mevcut durumunu ve yapılması gereken hazırlıkları masaya yatıracak. Prof. Dr. Naci Görür’ün katılacağı, tek gündemi “deprem” olan aylık olağan meclis toplantısına 3 kurumdan 400 meclis üyesi, yüksek istişare kurulu ve disiplin kurulu üyeleri ile Ege İhracatçı Birlikleri’ne bağlı birlik başkanları katılacak. İZMİR/EKONOMİ