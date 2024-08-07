Bakan Şimşek: Çok kazananın kapısı çalınacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gelecek dönemde kayıt dışılıkla mücadelenin dozunu artıracaklarını ifade ederek, “Sektör zikretmem yanlış yerlere çekilir. Bütün sektörler ama özellikle kayıt dışı sektörler, çok kazananlar, Maliye mutlaka kapınızı çalacak” dedi.

A Haber ve A Para ortak yayınında gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Şimşek, Merkez Bankasının enflasyona ilişkin bir hedef patikası olduğunu, bu yıl için belirledikleri bandın üst kısmının yüzde 42 olduğunu söyledi. Enerji fiyatlarını Merkez Bankasının hedef patikasının orta noktası olan yüzde 38’e göre artırdıkları bilgisini veren Şimşek, yıllık bazda bu artışların enflasyon patikasıyla uyumlu olduğunu dile getirdi.

Şimşek, programı yaparken Merkez Bankası ile istişare ettiklerine dikkati çekerek, “Kendileri 1 yıl önceden biliyorlardı bizim patikamızı. Dolayısıyla burada bir sürpriz yok. Yıl sonu enflasyonunda hedefleri tutturmaya ilişkin bir endişemiz yok, öngörülerimiz doğrultusunda gidiyor. Hedefleri tutturacağız ve bu konuda kararlıyız” ifadelerini kullandı. Şimşek, Türkiye’de kişi başı milli gelirin geçen sene itibarıyla 13 bin doların üzerinde olduğunu, bu yıl milli gelirdeki nominal büyümenin ortalama kur seviyesine bağlı olarak 15 bin doları zorlayacağını belirtti.