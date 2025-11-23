Çölyak hastalarına destek yetmiyor: 540 lira ile sadece 1 kilo makarna alınabiliyor

Gıda ürünlerindeki yüksek fiyat artışları, Türkiye’de yaşayan milyonlarca çölyak hastasını ciddi şekilde zorluyor. Tanısı konulmamış vakalar da dahil edildiğinde ülkede yaklaşık 13 milyon kişinin çölyakla yaşadığı tahmin ediliyor.

Buğday, arpa, çavdar, yulaf ve bunlardan elde edilen tüm ürünlerden ömür boyu uzak durmak zorunda olan çölyak hastalarının beslenme maliyetleri ise giderek artıyor. Nefes'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre glutensiz ürünlerin fiyatlarının normal gıdalara göre çok daha yüksek olması nedeniyle, bir çölyak hastasının yalnızca temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için aylık en az 2 bin 500 lira harcama yapması gerektiği belirtiliyor.

Glutensiz ürünlere her yerde ulaşmak mümkün olmazken e-ticaret platformlarında yapılan alışverişlerde ayrıca kargo ücreti alınması faturayı büyütüyor.

Çölyak hastasına ayda 540 lira destek

Devlet tanı konulan sadece 750 bin civarında çölyak hastasına ayda 540 lira destek veriyor. Ama bu destek bir kişinin bir haftalık yeme içme ihtiyacını bile karşılamıyor. Glutensiz ürünlerin normal ürünlere göre gramajları düşük fiyatı ise çoğu üründe 5-10 kat daha pahalı.

Çölyak hastası biri 400 gramlık bir paket makarnaya 254.50 lira öderken, normal 500 gramlık makarnanın fiyatı 52.95 lira. Yani bir çölyak hastası gramajı daha düşük olmasına rağmen bir paket makarnaya 4 kat daha fazla para ödemek zorunda kalıyor.

Markette normal bir simidin fiyatı 17.50 liraya satılırken glutensiz simitlerin 10 adetlik paket satış fiyatı 839.90 lirayı buluyor. Yani glutensiz simidin tanesi 83.99 liraya denk geliyor. 1 kilogram normal un fiyatı 49.95 lirayken glutensiz 1 kilogram unun fiyatı 212 liraya satılıyor.

"Yüzde 20 KDV oranının sıfırlanması gerek"

Çölyakla Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serap Ardıç Aymelek, bir çölyak hastasının aylık gıda giderinin en az 2 bin 500 TL olduğunu belirterek, çölyak ürünleri üzerindeki yüzde 20 KDV oranının sıfırlanması gerektiğine dikkat çekti.

Bazı ailelerde 3 çölyak hastasının bulunduğunu, bunun gıda harcamasının aileye büyük yük olduğunu dile getiren Aymelek, “Her markette glutensiz ürün bulamıyoruz. Özellikle kırsal bölgelerde sorun daha da büyük. Aileler sadece mısır unu kullanarak öğün geçiriyorlar” diye konuştu.

“Normal bir simide yüzde 20 zam geliyorsa glutensiz ürünün fiyatı yüzde 70 zamlanıyor"

Serap Ardıç Aymelek, devletin çölyaklılara verdiği 540 TL desteğin yetersiz olduğunu vurgulayarak, “Normal bir simide yüzde 20 zam geliyorsa glutensiz ürünün fiyatı yüzde 70 zamlanıyor. Kars’ta bir üyemiz çocuğuna çikolata alacak parası olmadığı için ekmeği şekerli suyla ıslatıp yediriyor. İstanbul’daki bir üyemizin çölyaklı çocuğu için apartmanda askıda ekmek benzeri yardım kampanyası başlatıldı. Okulda öğrencilere dönük glutensiz yemek olmuyor. Bazı okullar evde yemek götürülmesini yasaklıyor. Çocuk gün boyu aç kalıyor” dedi.