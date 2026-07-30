Commerzbank: Bankacılık sektöründeki kırılganlık TL üzerindeki riskleri artırıyor

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Commerzbank Ekonomisti Tatha Ghose imzasını taşıyan analizde, Türk bankacılık sektöründe finansal göstergelerde görülen zayıflamanın Türk lirası üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekildi. Raporda, sektördeki kırılganlıkların finansal istikrar ve kur görünümü açısından yakından izlenmesi gerektiği değerlendirmesine yer verildi.

Fitch Ratings’in son değerlendirmelerine atıfta bulunan Ghose, döviz cinsi risk ağırlıklı varlıklara yönelik düzenleyici esnekliklerin kaldırılmasının ardından bankaların kârlılıklarının ilk çeyrekte belirgin şekilde gerilediğini ifade etti.

Sektörün ortalama çekirdek sermaye (Tier 1) oranının 2025 sonundaki yüzde 14,1 seviyesinden yüzde 11,5’e düştüğünü hatırlatan Ghose, aynı dönemde takipteki kredi oranının da yüzde 3,1'den yüzde 3,3'e yükseldiğine dikkat çekti.

Bankaların kârlılığı üzerindeki baskı artıyor

Yüksek fonlama maliyetleri, katı seyreden enflasyon ve kredi marjları üzerindeki baskının bankaların kârlılıklarını ikinci çeyrekte daha da sıkıştıracağını öngören Commerzbank, sektördeki bu kırılganlığın makroekonomik dengelere yansımaları olacağı uyarısında bulundu.

Bankaların mevduat yapısındaki değişimlere de değinen Ghose, toplam mevduat içerisinde döviz payının yüzde 35,2'den yüzde 38,1'e yükseldiğini belirtti. Dolarizasyondaki bu tırmanışın, dış koşullar kötüleştiğinde Türk lirasına olan güvenin ne kadar hızlı zayıflayabildiğini açıkça gösterdiği kaydedildi.