Commerzbank, Rusya'daki varlıklarını devredecek
Rusya'da mahkeme, Commerzbank'a ait 94,9 milyon euro değerindeki varlıkların tazminat olarak Gazprom iştiraki RusHimAlyans şirketine verilmesine karar verdi.
St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi Tahkim Mahkemesi, RusHimAlyans şirketinin Commerzbank aleyhine açtığı davada Commerzbank'a ait 94,9 milyon euro değerindeki varlığın tazminat olarak RusHimAlyans'a devredilmesine karar verdi.
Mahkeme 18 Mayıs'ta Commerzbank'a ait 93,7 milyon euro değerindeki varlığa ihtiyati tedbir koymuştu.
Commerzbank, Almanya'nın Linde firmasıyla birlikte Rusya'da kurulacak doğalgaz işleme tesisi inşaatına ilişkin yaptırımlar nedeniyle feshedilen sözleşmenin garantörleri arasındaydı.
Projede yer alan RusHimAlyans, yaptırımları gerekçe göstererek yükümlülüklerini yerine getirmeyen banka aleyhine dava açmıştı.