Commerzbank: TL'de istikrar için faiz artırmak yetersiz

Commerzbank ekonomistleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) dün yaptığı 650 baz puanlık faiz artırımını değerlendirdi. Ekonomistler, hiç bir faiz artış büyüklüğünün Türk lirasında istikrarı sağlamak için yetersiz olmayacağını savundu.

Ekonomistler, Türk lirasında istikrarın sağlanması yardımcı olacak tek değişkenin, yeni politika rejimine, bu rejim başarıya ulaşana kadar bağlı kalınacağının tekrar ve tekrar gösterilmesi olacağını ifade etti.