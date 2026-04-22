Commerzbank uyardı: Gümüş olması gereken değerin çok üzerinde fiyatlanıyor

Commerzbank, gümüş fiyatlarına ilişkin paylaştığı notta değerli metalin olması gerekenden daha yüksek seviyede seyrettiğini belirtti.

Gümüşün ekonomik temellerden ziyade altındaki yükseliş trendine bağlı olarak değer kazandığını kaydeden banka, gümüşteki mevcut fiyatlamaların tahvil getirileri ya da ABD doları gibi verilerle açıklanmasının güç olduğunu, asıl belirleyicinin altın ile gümüş arasındaki tarihsel ilişki olduğunu paylaştı.

Commerzbank Döviz ve Emtia Araştırmaları Başkanı Thu Lan Nguyen, gümüşün ons başına gerçek değerinin ekonomik temellere dayalı olarak 40 dolar seviyelerinde olması gerektiğini ifade etti. Nguyen, gümüş fiyatlarının halihazırda bu değerin çok üzerinde işlem gördüğünü, fakat altının sunduğu ivmenin fiyatları yukarıda tutmaya yettiğini aktardı.

Altının küresel belirsizliklere karşı bir koruma kalkanı olarak görülmesi, gümüş piyasasını doğrudan etkileyen bir faktör olarak öne çıkıyor.

Ons gümüş 22 Nisan saat 17.58’de yüzde 1,3 artışla 77,7 dolardan işlem görüyor. Metalde yıllık bazda yüzde 137 oranında artış gerçekleşti.