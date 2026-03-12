  1. Ekonomim
Commerzbank, TCMB’nin bugünkü toplantısında politika faizini sabit tutmasını bekliyor. Bankaya göre Orta Doğu’daki savaşın yarattığı piyasa oynaklığı, olası bir faiz indiriminin ertelenmesine zemin hazırladı.

Commerzbank/Goose: Jeopolitik riskler TCMB’nin faiz indirimini öteledi
Commerzbank Analisti Tatha Ghose, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bugün saat 14.00’te açıklayacağı kararında faizleri sabit tutmasının beklendiğini belirtti.

Ghose, İran savaşı kaynaklı piyasa çalkantısının bankaya aslında gündeme almaması gereken bir faiz indirimini erteleme fırsatı verdiğini ifade etti.

Analiste göre, jeopolitik durumun istikrar kazanmasının ardından siyasi olarak faiz indirimleri yönündeki baskı yeniden gündeme gelecek ve para politikasında gevşeme sürecek. Bu noktada kalıcı ve yüksek enflasyonun yeniden ön plana çıkacağını vurguladı.

