Commerzbank'tan 1,2 milyar euroluk yeni hisse geri alım programı

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İtalyan bankası UniCredit'in satın alma girişimiyle karşı karşıya olan Alman bankası Commerzbank, hissedar getirilerini artırmak amacıyla 1,2 milyar euroya (1,39 milyar dolar) kadar yeni bir hisse geri alım programı başlatacağını açıkladı.

Piyasa değeri yaklaşık 44 milyar euro olan Commerzbank, hisse geri alım programının 4 Eylül Cuma günü başlayacağını ve en geç 10 Şubat 2027'ye kadar devam edeceğini bildirdi.

Commerzbank CEO'su Bettina Orlopp, "Bu yeni hisse geri alımıyla, cazip sermaye getirisi politikamızı tutarlı bir şekilde uygulamaya devam ediyoruz" dedi.

Banka, önceki iki hisse geri alım programında olduğu gibi bu program kapsamında satın alınacak hisselerin de satmak ya da elinde tutmak yerine iptal edileceğini belirtti.

İtalyan bankası UniCredit'in Temmuz ayında Commerzbank'taki payını yaklaşık yüzde 50'ye çıkarmasının ardından, Commerzbank ve Alman hükümetinin olası satın almaya yönelik direnci zayıfladı. UniCredit'in ulaştığı pay, yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi dahil, hissedar kararlarını etkileyebilecek düzeyde bulunuyor.