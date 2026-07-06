Commerzbank'tan enflasyon yorumu: TCMB'nin gevşeme sinyalleri için erken

Commerzbank, cuma günü enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından bugün değerlendirme yayımladı. Banka, haziran ayı verilerinin çekirdek enflasyonun sınırlı ölçüde yavaşladığını gösterdiğini belirtti. Notta, “Aylık yüzde 0,9 olarak görünen görece düşük manşet veri, hem manşet hem de çekirdek enflasyonda yıllıklandırıldığında yaklaşık yüzde 24’lük manşet enflasyon ivmesine karşılık geliyor. Bu durum, İran savaşı nedeniyle yaşanan sıçramanın görüldüğü aylara kıyasla belirgin bir iyileşmeye işaret etse de, fiyat artışlarının mevcut hızı tek haneli enflasyona ulaşılması ya da TCMB’nin uzun vadeli yüzde 5 hedefi açısından inandırıcı bir patika sunmaktan hâlâ oldukça uzak” denildi.

"Enflasyonda kalıcı düşüş için henüz güçlü sinyal yok"

Michael Pfister ve Tatha Ghose imzalı değerlendirmede, “Enerji enflasyonu yıllık bazda yavaşlasa da enerji fiyatları aylık bazda yüzde 3, ara malları fiyatları ise yüzde 1,9 arttı. Dolayısıyla maliyet baskıları bir miktar hafiflemiş olsa da, henüz enflasyonu kalıcı şekilde aşağı çekecek güçlü bir destek sunmuyor” denildi.

“Öte yandan İstanbul’da tüketici enflasyonu yıllık yüzde 36 ile ülke genelinin üzerinde seyretmeye devam etse de, ulusal enflasyon ile arasındaki fark bir miktar daralmış durumda. Hangi göstergeye daha fazla ağırlık verildiğine bağlı olarak, mevcut gerçek enflasyonun yüzde 32-yüzde 35 bandında olduğu değerlendirilebilir” denilen notta, “Sonuç olarak Haziran verileri enerji fiyatlarındaki şokun hafiflemesi sayesinde beklentilerden daha olumlu gerçekleşti. Ancak enflasyonun ana eğilimi hala politika yapıcılara kayda değer bir rahatlama sağlayacak ya da Merkez Bankası’nın faiz koridorunda gevşemeye yönelik verdiği sinyalleri destekleyecek kadar düşük seviyelerde değil” yorumu yapıldı.