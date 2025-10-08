Commerzbank’tan euro uyarısı: Siyasi kriz baskı oluşturabilir

Commerzbank analisti Antje Praefcke tarafından yayınlanan bir araştırma notuna göre, Fransa’da yaşanan siyasi belirsizlikler euro üzerinde orta vadede baskı oluşturabilir. Özellikle seçim olasılığı ve bunun getireceği siyasi kutuplaşmanın, Euro Bölgesi’nin siyasi bütünlüğünü tehdit edebileceği ifade edildi.

Erken seçim Euro bölgesinde siyasi ayrışmaya yol açabilir

Praefcke, olası bir erken seçimin hem sağ hem de sol görüşlü partilerin desteğini artırabileceğini, bu durumun ise euro bölgesinde daha büyük bir siyasi ayrışmaya yol açabileceğini belirtti. Avrupa Birliği içinde ekonomik ve siyasi entegrasyonun yerine parçalanma riskinin öne çıkabileceği uyarısında da bulundu.

Bütçe disiplini tartışmaları derinleşebilir

Analize göre, Fransa’daki bu gelişmeler, bütçe açıklarıyla mücadele konusunda zorluk yaşayan ülkeler arasında karşılıklı toleransın azalmasına neden olabilir. Bunun sonucu olarak bazı ülkeler euro bölgesinden veya Avrupa Birliği’nden çıkmayı gündeme getirebilir. Bu da Euro Bölgesi’nde politika yapım sürecini karmaşıklaştırabilir.

Yatırımcılar temkinli duruşunu koruyor

Finansal göstergeler de siyasi belirsizliğin etkisini yansıtıyor. Fransa’nın 10 yıllık devlet tahvillerinin getirisi 18 Eylül’den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Son olarak 6,5 baz puanlık düşüşle yüzde 3.505 seviyesine inen getiriler, yatırımcıların temkinli duruşunu ortaya koydu.

Tahvil piyasası fark açığını daralttı

Fransa ile Almanya’nın 10 yıllık tahvilleri arasında oluşan risk primi ise 83.3 baz puana kadar düştü. Bu veriler, piyasa oyuncularının Fransa’daki gelişmelere yönelik risk algısının artmasıyla euro cinsinden varlıklara olan ilgilerinin azaldığını gösteriyor.

Önümüzdeki süreçte, Fransa’daki siyasi gelişmelerin, özellikle de seçim kararı alınması durumunda euro üzerinde daha fazla volatilite yaratması beklenebilir. Commerzbank’a göre, bu süreç Euro Bölgesi ekonomisinin geleceği açısından kritik olabilir.

Paris borsasında karışık seyir

Siyasi belirsizliklere rağmen Paris borsası CAC 40 endeksi bugün 7.990 puana sınırlı bir artışla yükseldi. Bu yükselişte, Avrupa Komisyonu’nun çelik ithalatına getireceği yeni kota ve gümrük tarifesi düzenlemesini olumlu karşılayan ArcelorMittal hisselerinde yaşanan yüzde 3’ün üzerindeki artış etkili oldu.

Buna karşın, ABD’nin Çin’e çip üretim ekipmanları satışını yeniden incelemeye alması, teknoloji hisselerinde düşüşe neden oldu. Otomotiv sektörü ise BMW’nin kar tahminini aşağı çekmesiyle baskı altında kalmaya devam etti. Geniş çaplı yatırımcı duyarlılığı ise Fransa’daki siyasi durum nedeniyle ihtiyatlılığını korudu.