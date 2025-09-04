  1. Ekonomim
Commerzbank'tan kritik analiz: Faiz indirimleri TL’nin değer kaybını hızlandırabilir

Commerzbank, TCMB’nin enflasyon yüksekliğine rağmen faiz indirimlerine devam etmesi halinde Türk lirasının değer kaybının süreceğini açıkladı.

Almanya'nın önde gelen finans kuruluşlarından Commerzbank, Türkiye ekonomisine ilişkin güncel bir analiz notu yayımladı. Bankanın kıdemli ekonomisti Tatha Ghose tarafından kaleme alınan not, dün açıklanan ve beklentilerin üzerinde gerçekleşen enflasyon verilerinin ardından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) izlediği politikalara yönelik sert uyarılar içeriyor.

"Türk Lirası'ndaki değer kaybının önünü açabilir"

Notun dikkat çeken başlığı, Merkez Bankası'nın faiz indirimi sürecine devam etme ihtimali oldu. Ghose, enflasyondaki yüksek seyrin belirgin bir şekilde düşüşe geçtiğine dair bir işaret görülmezken, para politikasında "erken gevşeme" olarak nitelendirdiği faiz indirimlerine gidilmesinin hata olacağını vurguladı. Ekonomist, bu tür adımların Türk Lirası'ndaki değer kaybının önünü açabileceği ve enflasyonu daha da körükleyebileceği uyarısında bulundu.

"Daha temkinli adımlar atılması gerek"

TCMB'nin enflasyonun yüksek seyrine rağmen faiz indirimlerine devam etmesi durumunda Türk lirasının değer kaybının hızlanabileceğini bildiren Ghose, daha temkinli adımlar atılması gerektiğini söyledi.

TCMB’nin açıkladığı orta vadeli enflasyon hedeflerine de değinen Ghose, mevcut ekonomik görünüm ve politika kararlarıyla bu hedeflere ulaşılmasının oldukça zor olduğunu ifade etti.

