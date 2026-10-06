Commerzbank'tan TCMB için faiz indirimi tahmini

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Commerzbank, eylül ayı enflasyon verilerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 22 Ekim'de faiz indirimine gitmesi için uygun zemin oluşturduğunu ve Türk lirası üzerindeki değer kaybı baskısının sürebileceğini belirtti.

Commerzbank analisti Tatha Ghose, yıllık enflasyonun eylülde ağustostaki yüzde 31,5 seviyesinden yüzde 29,7'ye gerilemesinin, TCMB'nin bu ay 100 baz puanlık faiz indirimi yapması için "mükemmel bir arka plan" oluşturduğunu ifade etti.

Ghose, TCMB'nin 22 Ekim'deki toplantısında politika faizini 100 baz puan düşürebileceğini öngördü.

TL'de ilave değer kaybı bekleniyor

Commerzbank'a göre, lirayı desteklemek amacıyla yapılabilecek müdahaleler kurdaki değer kaybını sınırlayabilir. Ancak buna rağmen TL'de ilave değer kaybının olası olduğu değerlendiriliyor.