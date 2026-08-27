Commerzbank'tan TCMB'nin enflasyon tahminlerine eleştiri

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Commerzbank ekonomisti Tatha Ghose, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tahminlerinin temel amacının piyasa beklentilerini çapalayarak istikrar sağlamak olduğunu, ancak mevcut tabloda TCMB'nin gecikmeli olarak teslim olduğunu ifade etti.

Ghose, özel sektör ekonomistlerinin enflasyon tahminlerini sürekli olarak merkez bankasından önce güncellediği bir ortamda, TCMB'nin yalnızca Enflasyon Raporu dönemlerinde güncelleme yapmasının piyasadaki algıyı olumsuz etkilediğini belirtti.

Bu durumun devam etmesi halinde, piyasa aktörlerinin Enflasyon Raporlarını ve orta vadeli hedefleri dinamik bir tahmin aracı olarak değil, sadece dönemsel sunum belgeleri olarak görmeye başlayacağı uyarısında bulundu.

TCMB yıl sonu tahminini yüzde 28'e yükseltmişti

TCMB, 13 Ağustos'ta açıkladığı Enflasyon Raporu'nda jeopolitik belirsizlikler ile petrol, doğal gaz ve gıda fiyatlarındaki oynaklığı gerekçe göstererek yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26'dan yüzde 28'e yükseltmişti.

Ghose raporda, "Her yıl benzer bir tabloyla karşılaşıyoruz: Türkiye Merkez Bankası yıl başında iyimser bir tahminle yola çıkıyor, ancak hedef yaklaştıkça ve ilk rakam inandırıcılığını yitirdikçe tahmini kademeli olarak yukarı revize ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Raporda, aynı tahmin revizyonu kalıbının 2024 ve 2025 yıllarında da belirgin bir şekilde yaşandığına dikkat çekildi.