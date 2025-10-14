Commerzbank’tan TL analizi: Değer kaybı sürebilir
Commerzbank’tan Türk Lirası ile ilgili dikkat çeken bir analiz geldi. Analist Tatha Ghose, Türkiye'nin cari hesabındaki iyileşmeye rağmen Türk lirasındaki değer kaybının sürebileceği uyarısında bulundu.
TL’den daha fazla çıkış yaşanabilir
Ghose, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhaliflerine yönelik kaotik mahkeme kararlarının ardından daha fazla çıkış yaşanabileceğini öne sürdü.
“Olumlu gelişmeler para birimini istikrara kavuşturamadı”
Cari işlemler hesabının sıkı para politikası sayesinde iyileştiğini, ancak sermaye hesabının siyasi gürültüye tepki verdiğini ifade eden Ghose, "Sık yaşanan oynaklık, ara dönemdeki olumlu gelişmelerin para birimini istikrara kavuşturamadığı anlamına geliyor" değerlendirmesinde bulundu.
Dolar/TL kuru yüzde 0.1 yükselerek 41.7991 liradan işlem görüyor ve daha önce 41.8430 ile rekor seviyeye ulaşmıştı.