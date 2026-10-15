Commerzbank analizi: TL’deki değer kaybı reel kur artışını önleyemiyor

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Commerzbank değerlendirmesine göre, Türk lirasının son aylarda hızlanan değer kaybı, kurun adil seviyesine ulaşmasını sağlamadı. Banka, mevcut düşüşe rağmen lirada ilerleyen dönemde yeni değer kayıpları yaşanabileceği riskinin devam ettiğine dikkat çekti.

Commerzbank Ekonomisti Tatha Ghose Perşembe günü yayımladığı raporda, son aylarda yıllıklandırılmış olarak yaklaşık yüzde 20 seviyesinde gerçekleşen liradaki nominal değer kaybının "reel değer kazancını ortadan kaldırmak veya döviz kurunu mutlaka adil değere doğru hareket ettirmek için yeterince hızlı olmadığını" yazdı.

Türk lirasındaki değer kaybı enflasyonun gerisinde kalıyor

Ghose, son günlerde ve haftalarda Türk lirasındaki değer kaybı hızında belirgin bir artış gözlemlemediğini, ancak kurun istikrarlı ve hızlı bir düşüş eğiliminde olduğunu belirtti. Enflasyonun yüzde 30-35 bandında seyretmesine karşılık liranın yıllıklandırılmış değer kaybının yaklaşık yüzde 20 düzeyinde kalmasının, Türk lirasının reel olarak değer kazanmaya devam ettiğini gösterdiğini ifade etti.