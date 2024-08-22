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Commerzbank'tan Türk Lirası tahmini: Zayıflama devam edecek

Commerzbank, enflasyon beklentilerindeki artış ve ekonomiye ilişkin olumsuz algıların, Türk Lirası'ndaki değer kaybını hızlandıracağını öngörüyor. Döviz analisti Tatha Ghose, Merkez Bankası'nın son anket sonuçlarına dikkat çekerek, TL üzerindeki baskının artabileceğini belirtti.

Haber Merkezi
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Commerzbank'tan Türk Lirası tahmini: Zayıflama devam edecek
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Commerzbank, enflasyon beklentilerinin yükselmesi ve kamuoyunun ekonomiye ilişkin algısının kötüleşmesi nedeniyle Türk Lirası'nın daha da zayıflayacağını öngörüyor. Commerzbank döviz analisti Tatha Ghose, Merkez Bankası'nın son piyasa katılımcıları anketine atıfta bulunarak, enflasyon beklentilerinin arttığını vurguladı.

CNBC'e-'in derlediği habere göre Ghose, Türkiye'de enflasyonu kontrol altına almak için maliye politikasının uzun bir ekonomik gerilemeyi kabullenmesi gerektiğini belirtti. Bu tür bir ekonomik yavaşlama olmadan, Merkez Bankası'nın faiz artırımları veya diğer düzenleyici reformlar yapmasının anlamsız kalacağını ifade eden analist, bu politikaların tek başına yeterli olmayacağını savundu.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yavaşlayan bir ekonomi karşısında sabrının tükenebileceğini söyleyen Ghose, dolar/TL kurunun mevcut 33,9181 seviyesinden yıl sonuna kadar 35,0 seviyesine çıkmasını beklediğini belirtti.

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