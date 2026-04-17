COP31 şampiyonu Ağırbaş: Sıfır Atık, küresel ekonomi için stratejik bir zorunluluk

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, ABD’de gerçekleştirdiği yoğun temas programı kapsamında uluslararası finans kuruluşları, düşünce kuruluşları ve üst düzey yetkililerle bir araya geldi. Ziyaret çerçevesinde özellikle küresel iklim finansmanı, sürdürülebilir kalkınma, kaynak verimliliği ve COP31 hazırlık süreci ana gündem başlıkları arasında yer aldı.

Katıldığı ikili görüşmeler ve programlarda küresel ekonomik mimarinin iklim hedefleriyle uyumlu hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Ağırbaş, sıfır atık yaklaşımının çevresel farkındalığın dışında makroekonomik bir dönüşüm enstrümanı olduğuna dikkat çekti.

“Sıfır Atık küresel bir vicdan çağrısıdır”

Ağırbaş, temasları sırasında, Türkiye’nin iklim diplomasisinde ortaya koyduğu vizyonun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü siyasi iradesi ve uluslararası düzeyde ortaya koyduğu liderlikle daha da güçlendiğini ifade etti. Ağırbaş, Sıfır Atık vizyonunun doğuşuna ve küresel ölçekte kazandığı karşılığa da dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Sıfır Atık, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde insanlık için ortak bir sorumluluk çağrısına dönüşmüştür. Bugün uluslararası finans çevrelerinde kaynak verimliliğini, döngüsel ekonomiyi ve israfla mücadeleyi konuşabiliyorsak; bu vizyonun kararlılıkla savunulmasının önemli bir payı vardır.”

Sıfır Atık yaklaşımının Türkiye’de başlayan ve küresel ölçekte karşılık bulan bir dönüşüm modeli olduğunu vurgulayan Ağırbaş, bu modelin COP31 sürecinde de güçlü bir referans noktası olacağını ifade etti.

Washington programı kapsamında, döngüsel ekonomi, sanayi ve diğer uzmanlarla çalışma yemeğine katılan Ağırbaş, görüşmede temel hedefler üzerine yoğunlaştıklarını belirterek, “İlk olarak, Dünya Bankası ile ilişkilerimizi güçlendirerek iklim finansmanını COP31 çıktılarıyla entegre etmeyi ve somut destek mekanizmaları oluşturmayı amaçlıyoruz. İkinci olarak ise, Sıfır Atık Vakfı’nın uluslararası vizyonunu ve çalışmalarımızı aktardık. Ortak evimiz dünya için finans çevreleriyle sivil toplumu aynı masada buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

“3 milyardan fazla insan okyanuslara bağımlı olarak yaşıyor”

Sürdürülebilir Mavi NDC Finansmanı Yüksek Düzey Etkinliği’nde bir konuşma yapan Ağırbaş, dünyada 3 milyardan fazla insanın okyanuslara bağımlı olarak yaşadığını vurgulayarak, “600 milyon insanın geçim kaynağı ve 100 milyon istihdam okyanus ekonomisine, özellikle de büyük çoğunluğu gelişmekte olan ülkelerde bulunan balıkçılık, su ürünleri yetiştiriciliği ve turizme bağlı. Mangrovlar bu durumun merkezinde yer almaktadır; gezegenin en güçlü ancak en çok tehdit altındaki ekosistemleri arasındadırlar. İklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybıyla mücadelede, ayrıca sürdürülebilir ekonomilerin ve toplulukların desteklenmesinde kritik öneme sahip doğa temelli çözümlerdir” dedi.

Bu ekosistemlerin, tropikal ormanlardan dört kat daha fazla karbon depoladığını söyleyen Ağırbaş, “Kıyı şeritlerini fırtınalara karşı korumak ve her yıl 15 milyondan fazla insan ve 65 milyar ABD dolarından fazla değerdeki mülk için sel riskini azaltarak hayatları, altyapıyı ve ekonomik güvenliği güvence altına almak. Okyanus temelli çözümler; azaltım, uyum ve dayanıklılık dahil olmak üzere iklim eyleminin merkezinde yer almalıdır.” dedi.

“COP31’de kritik bir fırsata sahibiz”

Küresel İklim Eylemi Ajandası aracılığıyla, devlet dışı aktörlerin Okyanus Atılımları yoluyla dönüşümü yönlendirdiklerini ifade eden Ağırbaş, “Bu atılımlar; deniz koruma, su ürünleri, okyanus yenilenebilir enerjisi, deniz taşımacılığı ve kıyı turizmi olmak üzere yüksek etkili beş sektörde, 2050'de karbon nötrlüğüne ulaşmak için 2030'a kadar gerçekleştirilmesi gereken dönüşümcü ve iddialı eylemlere yönelik küresel bir yol haritasıdır. Bu çözümlerin tam olarak uygulanması, 2050 yılındaki emisyon açığını yüzde 35'e kadar azaltırken aynı zamanda insanlar ve doğa için faydalar sağlayabilir. COP31'de, okyanus ve kıyı sistemleri genelinde hırsı eyleme dönüştürmek için kritik bir fırsata sahibiz ve somut sonuçlar şimdiden ortaya çıkmaya başlıyor” dedi.

“Uygulama dönemine geçildi”

İklim Eylemi Ajandası aracılığıyla, on yıllık müzakere sürecinden yeni bir uygulama dönemine geçildiğini belirten Ağırbaş, son yıllarda Eylem Ajandası’nın bir parçası olan yüzlerce girişimin çalışmaları sayesinde elde edilen kazanımları ise şöyle aktardı: “Çiftçileri desteklemek ve arazileri restore etmek için milyarlarca dolar seferber ediliyor, yüz milyonlarca insan sel ve kuraklığa karşı koruma kazanıyor, gıda israfını yarıya indirmeye yönelik küresel çabalar ivme kazanıyor ve temiz enerji yatırımları büyük bir ölçekte hızlanıyor.”

Türkiye COP31 Başkanlığı’nın, dayanıklılık ve uyumu küresel iklim eyleminin merkezine yerleştirmeye kararlı olduğunu söyleyen Ağırbaş, “Türkiye, İklim Yatırım Fonları'nın (CIF) uzun süreli ve aktif bir ortağıdır. CIF'in ülke odaklı, kalkınma ile uyumlu iklim çözümleri sunmadaki rolüne değer veriyoruz; bu yaklaşım, COP31'in uygulama ve gerçek etki öncelikleriyle tamamen tutarlıdır” ifadelerini kullandı.

İkili görüşmelerde iş birlikleri ele alındı

Eski COP27 Üst Düzey İklim Şampiyonu, GFANZ Afrika Başkanı ve BM 2030 Gündemi (Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları) Finansmanı Özel Elçisi Dr. Mahmoud Mohiedin ile ikili bir görüşme gerçekleştiren Ağırbaş; finansmana erişim, Afrika’da geçim kaynaklarının iyileştirilmesi, ekonomik büyüme ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları konularında değerlendirmelerde bulundu. Ağırbaş daha sonra Frankfurt merkezli uluslararası banka DZ Bank’ın Kıdemli Yönetici Bankacılığı Başkanı Frank Scheidig ve Asya Altyapı Yatırım Bankası Politika ve Stratejiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ludger Schuknecht ile bir araya geldi.

Dezavantajlı grupların güçlü temsili için çalışmalar sürüyor

Sıfır Atık Vakfı, Antalya’da 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenecek olan COP31’de devlet dışı aktörlerin, özellikle iklim değişikliğinden en fazla etkilenen dezavantajlı grupların güçlü temsili için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ulusal ve uluslararası paydaşlarla yürütülen yoğun diplomasi trafiği kapsamında, COP31 Antalya’nın önceki iklim zirvelerinden pozitif yönde ayrışarak vaatlerin somut gerçekliklere dönüştüğü bir uygulama zemini haline gelmesi hedeflenirken; Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde küresel bir harekete dönüşen Sıfır Atık vizyonunun da bu süreçte ölçülebilir, izlenebilir ve ölçeklenebilir çıktılar üretmesi amaçlanıyor.