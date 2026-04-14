Çorap; ihracatını artırdı dünya ikinciliğini korudu

YENER KARADENİZ

Türk hazır giyim sektörünün stratejik alt kollarından biri olan çorap sanayi, küresel talepteki yavaşlamaya ve yüksek maliyetler nedeni ile rekabetçilikte zorlanmasına rağmen daha katma değerli ürünlerin de etkisi ile ihracattaki ağırlığını artırmayı başardı. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından hazırlanan “Türkiye Çorap İhracat Raporu”na göre, Türkiye’nin çorap ihracatı 2025 yılında 1 milyar 156 milyon dolar, miktar olarak da seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yıla göre yüzde 3,8’lik düşüş yaşansa da sektörün toplam hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı içindeki payı yüzde 6,2’ye yükseldi. Bu oran 2023’te yüzde 5,9, 2024’te ise yüzde 6,1 seviyesindeydi. Böylece çorap sektörü, genel ihracattaki daralmaya rağmen payını artırarak önemini bir kez daha ortaya koydu. 2024 yılına göre yüzde 5,6’lık gerileme yaşanan sektörde, çorap ihracatındaki kaybın daha sınırlı kalması dikkat çekti. Uzmanlar, bunun nedenleri arasında temel tüketim ürünlerine yönelik talebin daha istikrarlı seyretmesi, hızlı siparişe uygun üretim altyapısı ve Avrupa pazarına yakınlık avantajını gösteriyor. Bu yılın ilk 2 aylık döneminde ise sektör ihracatı 179 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Küresel gücünü devam ettirdi

Küresel ölçekte bakıldığında da Türkiye’nin güçlü konumu devam etti. Dünya çorap ihracatı 2024 yılında yüzde 2,9 artışla 16,1 milyar dolara yükseldi. Çin 7,1 milyar dolar ihracat ve yüzde 43,8 payla açık ara liderliğini korurken, Türkiye 1,2 milyar dolar ve yüzde 7,5 payla ikinci sıradaki yerini sürdürdü. Almanya ise 893 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer aldı. Türkiye’nin Çin ile arasındaki ölçek farkına rağmen ikinci sırada bulunması, sektörün küresel rekabet gücünü ortaya koyuyor.

İthalat 60 milyon dolar

Dünya çorap ticaretinin ithalat tarafında da büyüme sürdü. 2024 yılında küresel çorap ithalatı yüzde 2,7 artışla 13,9 milyar dolara çıktı. ABD 2,5 milyar dolarlık ithalatla dünyanın en büyük pazarı olurken, Almanya 1,3 milyar dolar ile ikinci, Japonya ise 821 milyon dolar ile üçüncü sırada yer aldı. Fransa 795 milyon dolar, İngiltere ise 725 milyon dolarlık ithalat hacmiyle öne çıkan diğer pazarlar oldu. Bu tablo, Türk üreticileri açısından özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika’nın stratejik önemini koruduğunu gösterdi. Türkiye’nin ithalatı ise geçen yıl sınırlı bir artış göstererek 59 milyon dolardan 60 milyon dolara çıktı.

En büyük kalem pamuklu

Türkiye’nin ihracat performansında ürün çeşitliliği önemli rol oynadı. 2025 verilerine göre pamuklu diğer çoraplar 700,8 milyon dolarlık ihracatla sektörün lokomotifi olmayı sürdürdü. Bu ürün grubu tek başına toplam ihracatın yüzde 60,6’sını oluşturdu. Ancak son yıllarda asıl dikkat çeken gelişme sentetik liflerden uzun çoraplarda yaşandı. Söz konusu ürün grubunun ihracatı 2025’te 197,6 milyon dolara yükselirken, son beş yılda yüzde 69,9 artış kaydetti. Spor, performans ve fonksiyonel kullanım alanlarına hitap eden bu segmentteki büyüme, sektörün daha katma değerli alanlara yöneldiğine işaret ediyor. Yünlü çoraplarda da artış dikkat çekti. 2025 yılında 21,3 milyon dolarlık ihracat yapan sektör, bu kategoride son beş yılda yüzde 39,9 büyüme sağladı. Buna karşılık bazı külotlu çorap ve tayt gruplarında daralma görüldü. İlk 10 ürün grubu toplam ihracatın yüzde 97,5’ini oluşturarak üretimin belirli alanlarda yoğunlaştığını gösterdi.

İlk 3: Almanya, İngiltere, Fransa

Ülke bazında bakıldığında Almanya, Türkiye’nin en büyük çorap pazarı olmayı sürdürdü. 2025 yılında Almanya’ya 218 milyon dolarlık ihracat yapıldı. İngiltere 198 milyon dolar ile ikinci, Fransa 134 milyon dolar ile üçüncü sırada yer aldı. Hollanda, İspanya, İsveç, ABD ve İtalya diğer önemli pazarlar arasında sıralandı. Özellikle İspanya’da yüzde 53,7, ABD’de yüzde 24,4 ve İtalya’da yüzde 37,4 oranındaki artışlar, yeni büyüme alanları açısından dikkat çekti. Geleneksel pazarlardaki durağanlığa karşı alternatif pazarlardaki ivme, sektör açısından önemli bir denge unsuru olarak öne çıktı. Türkiye’nin önemli pazarlardaki konumu da güçlü seyrini koruyor. Almanya’nın çorap ithalatında Türkiye yüzde 26,4 pay ile Çin’in ardından ikinci sırada yer alıyor. Fransa’da ise Türkiye yüzde 25,6 payla lider tedarikçi konumunda bulunuyor. İngiltere pazarında yüzde 23,5 payla ikinci sırada yer alan Türkiye, Avrupa’nın en büyük tüketim merkezlerinde güçlü tedarikçi kimliğini sürdürüyor.