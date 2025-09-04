Corendon Havayolları halka arz oluyor!

Corendon Havayolları halka arz planını duyurdu. Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Yıldıray Karaer, şirketin global çapta olduğunu belirterek, "Regülasyonlar kaynaklı eksikliklerimizi tamamladıktan sonra borsaya kote olmayı planlıyoruz. Bu belki önümüzdeki sene olmayacak fakat 3 sene içinde şirketin hazır hale geleceğini düşünüyorum." dedi.

"Antalya Havalimanı'na 17 milyon yolcu geldi"

Karaer, Corendon'un hibrit çalışan bir hava yolu şirketi olduğunu, hem charter uçuş hizmeti verdiklerini hem de satış kanallarından uçuşları bireysel satışa da açtıklarını kaydetti.

Türk turizminin kalbinin otel yatırımlarının da bulunduğu Antalya'da attığını aktaran Karaer, "Antalya Havalimanı'na 2024 yılında 17 milyon yolcu geldi. Bu sene ya yüzde 1 düşüş var ya yüzde 1 artış var. Yani neredeyse geçen seneyle aynı ilerliyoruz." diye konuştu.

"Türkiye pahalı bir turizm destinasyonu"

Karaer, Türkiye'nin artık "pahalı bir turizm destinasyonu" olduğuna dair bir algı oluştuğuna vurgu yaparak, "Çünkü geçmişte Türkiye ucuz, güzel, hizmetin, ürünün iyi olduğu bir ülke olarak biliniyordu. Yurt dışında kiminle konuşursak Türkiye'nin pahalı olduğunu ifade ediyor. Antalya bölgesi için talepte bir daralmanın olduğunu söyleyemeyiz." ifadelerini kullandı.

"Döviz kuru otelcileri zorluyor"

Karaer, döviz kurunun enflasyona paralel artmamasının otelcileri zorladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Otellerde bizim giderlerimizin yüzde 95'i Türk lirası cinsinden. Kurda yaşanan artışlar bizim için önemli. Asgari ücret, ürün maliyetleri artarken kurun aynı oranda artmaması turizmcileri de zorluyor. Havacılık tarafında da özellikle uçak bakım maliyetlerinde ciddi bir artış var. Eskiden 60 günde motor bakımdan çıkardı şimdi gün veremiyorlar. Teknik bakım tarafında da maliyetler arttı.

Havacılık sektörünün büyümesine paralel pilot yetişmedi. Kokpit maliyetleri de çok ciddi arttı. Teknisyen ve mühendis maaşları da arttı. Tabii bu maaşlar avro cinsinden genelde ödeniyor. Başarılı Türk mühendisler evden yurt dışına hizmet vermeye başladı. Havalimanlarının vergileri pandemi sonrası çok ciddi arttı. Tabii bu Türkiye'de değil, tüm dünyada artmış durumda. Bugün Amsterdam-Antalya arasında git gel yapan bir yolcunun ödediği vergi 95 avro civarında."

"Bizim ülkemizde her şey dahil sistemi çok abartıldı"

Turizm sektöründe pazar çeşitlemesinin küresel krizlere karşı çok önemli olduğunu anlatan Karaer, Türkiye'nin, İspanya'ya ve Yunanistan'a göre cazip olduğunu, ürün kalitesinin söz konusu ülkelerdekinin çok daha üzerinde bulunduğunu söyledi.

Karaer, "Yani İspanya'da tesislere baktığınız zaman onlar turizme daha erken başlamışlar. Yani biz 90'larda başlamışız, onlar 60'larda başlamışlar, çok fazla yatırım yapılmamış." diyerek, şöyle devam etti:

"Yunanistan'daki tesislerde, Türkiye'ye bakarak daha basit şeyler yapmışlar. Konseptler de daha basit. Yani bu her şey dahil konsepti, Türkiye'de olması gerektiğinden daha çok üst düzeyde uygulanıyor. Bence Yunanistan gibi daha limitli her şey dahil bir sisteme gidilebilir. Bizim ülkemizde her şey dahil sistemi çok abartıldı. Peynirin, salatanın 15-20 çeşidi sunuluyor. Alkollü içeceklerde oteller arasında yarış var. 'Ben 15 senelik içki veriyorum' diyen oteller çıktı. Siz içmiyorsunuz fakat içenin parasını ödüyorsunuz. Turist gelip makul bir şekilde yemeğini yemek istiyor. Denize girip rahat bir yatakta uyumak istiyor. Bu abartıdan artık kaçınmak gerekiyor."

Hem Airbus hem Boeing tarafında ciddi sıkıntılar olduğunu bildiren Karaer, "Airbus tarafında 2 bin 500 motor arızalı durumda. Bu motor sorunu yüzünden operasyonunu durdurmak zorunda kalan hava yolları oldu. Tabii bu kadar motorun yenilenmesi, normale dönmesi çok kolay değil. Yine Boeing'in Max 8 ve Max 9 uçağında yaşattığı sorunlar ortada. Yani piyasada müsait uçak yok. Bu da fiyatları artırıyor. Bir emniyet sorunu yaratıyor mu derseniz yaratmıyor. Çünkü uçaklar bu sorunlardan dolayı uçmuyor. Örneğin biz büyümek istiyoruz ama 2030'a kadar bir müsaitlik bulunmuyor." şeklinde konuştu.

"Bu işi Antalya merkezli yapıyoruz ama global arenada mücadele ediyoruz"

Karaer, yılda yaklaşık 10 milyon yolcu taşıdıklarını belirterek, Almanya pazarının kapasitelerinin yaklaşık yüzde 70'ni oluşturduğunu, oradaki payı azaltıp İngiltere ve Polonya'yı artırmak istediklerini söyledi.

Bir ürün veya hizmetin iyi olmasının talepleri artıracağını aktaran Karaer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz tur operatörlüğü, otelcilik ve hava yolu sektöründe aktif olarak hizmet üreten bir grubuz. Arkamızda bir holding veya fon yok. Yurt dışından yeni yatırımcılara her zaman açığız. Eğer bir yatırım gelmezse regülasyonlar kaynaklı eksikliklerimizi tamamladıktan sonra borsaya kote olmayı planlıyoruz. Bu belki önümüzdeki sene olmayacak fakat 3 sene içinde şirketin hazır hale geleceğini düşünüyorum. Çünkü bu iş artık 'one man show' yapılabilecek bir iş değil. Biz bu işi Antalya merkezli yapıyoruz ama global arenada mücadele ediyoruz. Hem Almanya hem İngiltere hem Hollanda otoritelerine karşı sorumluluğumuz var. Ödemelerde, hizmette, kalkış performansında çok ciddi sorumluluklarımız ve yükümlülüklerimiz var."