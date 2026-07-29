Çorlu TSO, 7 Yıldız Akreditasyonla zirvedeki yerini korudu

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Akreditasyon Sistemi kapsamında gerçekleştirilen kapsamlı değerlendirmeler sonucunda en yüksek puanı alarak kurumsal sürdürülebilir mükemmellik yolculuğunu bir kez daha tescilledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Akreditasyon Sertifika Töreni, TOBB Başkanı M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nun ev sahipliğinde; Ticaret Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ömer BOLAT ile Ticaret Bakan Yardımcımız Sayın Ö. Volkan AĞAR’ın teşrifleri ve TOBB Akreditasyon Kurulu Başkanı Faik YAVUZ’un katılımıyla, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü TOBB İkiz Kuleler - Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Üç ana başlıkta kapsamlı biçimde değerlendirilen Çorlu TSO çalışmaları; temel yeterlilikler başlığında stratejik planlama (iş planlaması ve yönetimi), oda mevzuatı, finansal yönetim, insan kaynakları yönetimi, medya ve dijital iletişim, altyapı ve bilgi teknolojileri, üye ilişkileri ve kurumsal yönetim çalışmaları değerlendirilirken, temel hizmetler başlığında ise ilişki ağı yönetimi, bilgi, danışmanlık ve destek (faaliyetleri), lobi faaliyeti ve dış ticaret ve uluslararasılaşma alanlarında gerçekleşmiş; son ana başlık olan yeni nesil hizmetler başlığında ise ticaret, e-ticaret, dış ticaret, sanayi/üretim, tedarik zinciri ve arge faaliyetleri, inovasyon, sosyal sorumluluk, yerel değerlerin tanıtımı, istihdam ve mesleki eğitim, dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm alanlarında değerlendirilmeye tabi tutulmuş olup tüm bu süreçlerde üstün başarı gösteren Çorlu TSO, Türkiye’deki oda ve borsalar arasında yeniden zirveye yerleşmiş oldu.

TOBB Akreditasyon Sistemi’nin yeni prensipleri doğrultusunda “7 Yıldızlı Akredite Oda” seviyesine ulaşan Çorlu TSO; hizmet kalitesi, güçlü kurumsal kapasitesi, yenilikçi uygulamaları ve üye memnuniyetini esas alan yönetim anlayışıyla örnek kurumlar arasındaki konumunu daha da güçlendirdi.

“2018’den 2026’ya değişmeyen başarı”

Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet VOLKAN, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“2018 yılında A Sınıfı 5 yıldızlı Akredite Oda olarak elde ettiğimiz Türkiye birinciliğini, 2026 yılında da hizmet standardımızı 7 yıldıza yükselterek yeniden zirveye taşımanın gururunu yaşıyoruz. Bu önemli başarı; güçlü yönetim yapımızın, tecrübeli personelimizin, çağdaş hizmet anlayışımızın ve üyelerimizle kurduğumuz güvene dayalı iletişimin bir sonucudur. En yüksek puanı yeniden elde etmemiz, kurumsal sürdürülebilir mükemmeliyet anlayışımızın geçici değil, sürdürülebilir bir yönetim kültürüne dönüştüğünün en önemli göstergesidir. Bu başarı geçici bir sonuç değil, sürdürülebilir bir yönetim kültürüdür. Üyelerimizden aldığımız güçle hizmet kalitemizi geliştirmeye ve kurumsal başarı çıtamızı daha da yükseltmeye devam edeceğiz.” dedi.

“Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası’nın üye odaklı hizmet anlayışı Türkiye’ye örnek oldu”

Çorlu TSO’nun elde ettiği başarı; Yönetim Kurulu, Meclis, Meslek Komiteleri, Organ Üyeleri ve çalışma arkadaşlarımızın oda personelinin ortak hedefler doğrultusunda yürüttüğü planlı ve disiplinli stratejik çalışmaların sonucu oldu.

Üyelerinin ihtiyaç ve beklentilerini öncelik olarak dikkate alan Çorlu TSO; üye memnuniyet odaklılık, çözüm ve sonuç odaklılık, yenilik ve gelişime açıklık, kalite odaklılık, güvenilirlik ve sürdürülebilirlik temel değerleri ile hızlı, erişilebilir, güler yüzlü ve yüksek standartlı hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm, dış ticaret, girişimcilik, mesleki eğitim, istihdam ve bölgesel kalkınma alanlarında hayata geçirdiği projelerle Çorlu iş dünyasının rekabet gücüne katkı sağlıyor.

“7 yıldızlı başarı Çorlu’nun ortak gururu”

Sanayisi, üretim kapasitesi, ihracat gücü ve girişimci yapısıyla Türkiye ekonomisinin önemli merkezlerinden biri olan Çorlu, elde edilen bu başarıyla kurumsal temsil alanında da Türkiye’nin zirvesindeki yerini bir kez daha gösterdi.

Çorlu TSO’nun 7 Yıldızlı (Akredite) Oda hizmet kalitesiyle elde ettiği en yüksek puan; yalnızca odanın değil; kuruma güç veren üyelerin, Çorlu iş dünyasının ve bölgenin ortak başarısı oldu.

Çorlu TSO, üyelerinden aldığı güçle hizmet kalitesini sürekli geliştirmeyi, Çorlu’nun ekonomik ve sosyal kalkınmasına öncülük etmeyi ve Türkiye’ye örnek olacak projeler üretmeyi sürdürecek.

“Zirve bir sonuç değil, yeni bir başlangıç”

2018 yılında Türkiye birinciliğiyle taçlanan başarı yolculuğunu, 2026 yılında “7 Yıldızlı Akredite Oda” unvanı ve yeniden en yüksek puanı alarak sürdüren Çorlu TSO, gelecek dönem hedeflerini daha ileri bir vizyonla şekillendiriyor.

“2026 – 2029 Stratejik Planı kapsamında da güncellediği “Sürdürülebilir Mükemmellik” mottosuyla hareket eden Çorlu TSO; kurumsal mükemmeliyeti kalıcı hale getirmeyi, üye memnuniyetini daha da yükseltmeyi ve Çorlu iş dünyasını gerek ulusal gerekse uluslararası platformlarda daha güçlü şekilde temsil etmeyi hedeflemektedir.

Gerçekleşen törene; Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet VOLKAN, Meclis Başkanı Erdim NOYAN, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem TUNALI, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ertuğrul ADIGÜZEL, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail KORKUT, Yönetim Kurulu Üyesi Elif ÖVÜNÇ, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet BAYRAM, Yönetim Kurulu Üyesi Umut GÜNGÖR, Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan TUNALI, Meclis Başkan Yardımcısı Saral SARIALİOĞLU, Meclis Katip Üyesi Sedat YILDIRIM, Meclis Üyesi Deniz SARI ve Genel Sekreter İbrahim KARAĞÖZ katılımda bulundu.